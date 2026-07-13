Bilić bez dlake na jeziku: "Hrvatska je pokradena na Svjetskom prvenstvu"

Slaven Bilić postao je novi selektor reprezentacije Hrvatske i već na predstavljanju otkrio je stav o nacionalnom timu i uspjehu na Mundijalu

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Reprezentacija Hrvatske dobila je novog selektora nakon odlaska Zlatka Dalića. Slaven Bilić (57) se poslije 14 godina vratio na mjesto selektora, a već na predstavljanju govorio je o nastupu nacionalnog tima na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Tom prilikom bio je izričit - Hrvatska je, po njegovom mišljenju, oštećena na Svjetskom prvenstvu.

"Utisak je bolji od rezultata. Glavni cilj je ostvaren, prošli smo grupu, što je bilo mnogo teže nego što je izgledalo. Zanemario sam Panamu. Šteta za Portugal, vidjeli smo dva lica Hrvatske. Hajde da pređemo na drugo lice, odnosno drugo poluvrijeme. Bilo je fenomenalno. Pokrali su nas, nemam drugih riječi. Ta poslednja lopta, to je nemoguće. Ne možemo uvijek da igramo kao u drugom poluvremenu protiv Portugala. Moramo da zadržimo taj gard i stav prema protivniku", rekao je Bilić na predstavljanju.

Kada su u pitanju dalji planovi reprezentacije Hrvatske, Bilić je bio jasan:

"Idemo korak po korak. Bićemo skromni i ponizni. To je današnja naracija. Došao sam da ostvarim veliki rezultat, prije svega na Evropskom prvenstvu. Za to imam tri temelja. Prvi je stabilnost Saveza, drugi kvalitet i potencijal tima, a treći su hrvatski uspjesi od 1998. godine pa sve do Dalićeve generacije. Kada sam bio selektor, i tada sam vjerovao da možemo da osvojimo Evropsko prvenstvo 2008. Bili smo veoma blizu velikog rezultata. Prije toga nas očekuje Liga nacija, gdje ćemo takođe ciljati dobar rezultat."

Da li će Luka Modrić igrati za reprezentaciju? "Moj prvi korak je formiranje stručnog štaba. Drugi korak je razgovor sa igračima, prije svega sa Lukom Modrićem. Njegova je odluka da li želi da nastavi da igra. Koliko god znači fudbalu, toliko znači i reprezentaciji. On je mnogo više za Hrvatsku od najboljeg igrača. Modrića pitaju da li odlazi još od 2018. godine. Ne znam zašto. Volio bih da nastavi da igra za reprezentaciju."

"Želim da moji timovi igraju dobar fudbal. Ponekad to podrazumijeva i kvalitetnu igru u odbrani. Trudiću se da ostanem vjeran svom stilu. Na teren ću pokušati da izvedem što više kvalitetnih igrača, a moj posao je da ih natjeram da rade ono što moraju. Ako nemate igrače koji su dobri sa loptom, teško je pobjeđivati. Obično su oni koji su bolji sa loptom nešto slabiji u odbrani, a na nama je da ih motivišemo."

Kao i mnoge reprezentacije, i Hrvatska se suočava sa smjenom generacija. Govoreći o podmlađivanju nacionalnog tima, Bilić je poručio:

"Podmlađivanje reprezentacije je termin koji mi nije prirodan. Reprezentacija nije klub. Da sam predsjednik Hajduka, mogao bih da kažem da želimo da prodamo nekog igrača ili da dovedemo pojačanja na određene pozicije. U reprezentaciji nema ugovora - za nju moraju da igraju najbolji fudbaleri koje ta zemlja ima. Jedini kriterijum treba da bude kvalitet", zaključio je Slaven Bilić.