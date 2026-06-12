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Srpski trener se sa Malte vratio u Superligu Srbije

Srpski trener se sa Malte vratio u Superligu Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalski trener Zoran Popović vratio se u srpski fudbal posle pune decenije rada u inostranstvu.

Zoran Popović preuzima IMT Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub IMT bio je najbolji u plej-autu Superlige Srbije prethodne sezone, što im je omogućilo da se i u narednoj godini takmiče u društvu najboljih srpskih klubova. Prethodnih dana stizale su najave velikih promjena u igračkom kadru ovog kluba, ali je ekipa sa Novog Beograda prvo mijenjala na klupi!

Umjesto Zorana Vasiljevića koji je u prethodnoj sezoni odradio dva mandata na klupi IMT-a, "Traktoriste" će u narednoj godini predvoditi Zoran Popović! To je prilično neočekivan potez u srpskom fudbalu, jer je Popović tokom prethodne decenije u kontinuitetu radio u inostranstvu. Nekadašnji trener Čukaričkog vratiće se poslije punih deset godina u elitni rang srpskog fudbala.

Popović je u dva navrata bio trener Čukaričkog, ali je to bilo u davnoj prošlosti - prvo prije 20,  zatim i prije 10 godina. U međuvremenu je odradio dva mandata i na klupi Florijane sa Malte, za koju je svojevremeno igrao kao napadač, a bio je zadužen i za razvoj mladih igrača u timu sa Banovog brda. Nakon što je 2016. godine napustio Čukarički radio je kao trener u Omanu, na Malti i u nekoliko timova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prethodnih nekoliko mjeseci Popović je bio bez posla, a sada će imati dobru priliku da se vrati i u srpskom fudbalu pokaže iskustvo koje je sticao tokom prethodne decenije. Pred njim će biti važan zadatak, a cilj tima koji će i naredne sezone domaćin biti na nekom od stadiona van Beograda biće opstanak u društvu najboljih. Superliga će se ponovo "skraćivati", pa treba izbjeći posljednja četiri mjesta na tabeli.

Bonus video:

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00:51
Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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