"Zmajevima" se daju male šanse da prođu Vels, još manje da se plasiraju na Mundijal!

Footbalska platforma "Football Meets Data" daje reprezentaciji BIH male šanse da se plasira na Mundijal.

Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentativci BIH jutros su na Koševu odradili zvanični trening pred duel baraža sa Velsom.

"Zmajevi" danas putuju u Kardif, gdje će selektor Sergej Barbarez održati konferenciju za novinare pred duel sa Velšanima, koji je prva stepenica ka plasmanu na Mundijal.

Ukoliko prođe Vels selekcija BIH u finalu baraža će u Zenici igrati protiv pobjednika duela između Italije i Sjeverne Irske, a predikcije pred ove duele dala je i specijalizovana fudbalska platforma "Football Meets Data".

Prema njihovoj projekciji "zmajevi" imaju male šanse da prođu Vels, a još manje da se plasiraju na Mundijal.

Najveće šanse da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo daju se Turskoj (48%), Italiji (48%), Danskoj (46%) i Ukrajini (39%).

Ovim selekcijama ujedno se i daju najveće šanse da prođu u finale baraža, prvim dvjema selekcijama po 84 odsto, Danskoj 85 odsto, a Ukrajini 69 odsto.

Zanimljivo je da ova projekcija daje veće šanse da se nađe u finalu baraža Velsu nego Ukrajini, koja svoj polufinalni meč igra Švedske.

Tako se Velsu daje 75 odsto šansi, odnosno selekciji BIH samo 25 odsto šanse da se plasira u finale baraža.



Ukoliko izbori finale tamo je za protivnika "zmajevima" već viđena Italija, a selekcija BIH u ovom duelu, prema platformi "Football Meets Data" ima tek 9 odsto šanse.

⌛️ After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!



Not a single team has 50% or more to qualify!



Projected PO finals:



In our Simulator you can select any PO winner and see how it impacts the World Cup…pic.twitter.com/HG0bRGUzR4 — Football Meets Data (@fmeetsdata)March 25, 2026

Veće šanse da se nađu ovog ljeta na Mundijalu daju se i Albaniji, Irskoj, Švedskoj, Kosovu, Poljskoj i Češkoj.

Utakmica protiv Velsa na programu je u četvrtak, 26. aprila, u 20:45 časova u Kardifu, a utakmicu sudi Ištvan Kovač iz Rumunije.