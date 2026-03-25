"Zmajevima" se daju male šanse da prođu Vels, još manje da se plasiraju na Mundijal!

Footbalska platforma "Football Meets Data" daje reprezentaciji BIH male šanse da se plasira na Mundijal.
Reprezentativci BIH jutros su na Koševu odradili zvanični trening pred duel baraža sa Velsom.
"Zmajevi" danas putuju u Kardif, gdje će selektor Sergej Barbarez održati konferenciju za novinare pred duel sa Velšanima, koji je prva stepenica ka plasmanu na Mundijal.
Ukoliko prođe Vels selekcija BIH u finalu baraža će u Zenici igrati protiv pobjednika duela između Italije i Sjeverne Irske, a predikcije pred ove duele dala je i specijalizovana fudbalska platforma "Football Meets Data".
Prema njihovoj projekciji "zmajevi" imaju male šanse da prođu Vels, a još manje da se plasiraju na Mundijal.
Najveće šanse da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo daju se Turskoj (48%), Italiji (48%), Danskoj (46%) i Ukrajini (39%).
Ovim selekcijama ujedno se i daju najveće šanse da prođu u finale baraža, prvim dvjema selekcijama po 84 odsto, Danskoj 85 odsto, a Ukrajini 69 odsto.
Zanimljivo je da ova projekcija daje veće šanse da se nađe u finalu baraža Velsu nego Ukrajini, koja svoj polufinalni meč igra Švedske.
Tako se Velsu daje 75 odsto šansi, odnosno selekciji BIH samo 25 odsto šanse da se plasira u finale baraža.
Ukoliko izbori finale tamo je za protivnika "zmajevima" već viđena Italija, a selekcija BIH u ovom duelu, prema platformi "Football Meets Data" ima tek 9 odsto šanse.
⌛️ After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!— Football Meets Data (@fmeetsdata)March 25, 2026
Not a single team has 50% or more to qualify!
Veće šanse da se nađu ovog ljeta na Mundijalu daju se i Albaniji, Irskoj, Švedskoj, Kosovu, Poljskoj i Češkoj.
Utakmica protiv Velsa na programu je u četvrtak, 26. aprila, u 20:45 časova u Kardifu, a utakmicu sudi Ištvan Kovač iz Rumunije.