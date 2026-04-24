Akcija "Oganj" u Brčkom: Uhapšene tri osobe zbog paljenja vozila i trgovine drogom

Autor D.V.
Pripadnici Policije Brčko distrikta uhapsila je tri osobe u nastavku operativne akcije "Oganj", zbog sumnje da su odgovorne za paljevine vozila u vlasništvu porodica visokih funkcionera, ali i za niz drugih teških krivičnih djela.

Uhapšeni Brčaci (rođeni 1990. i 1997. godine) sumnjiče se da su 12. marta u naselju Eš zapalili automobil "reno kaptur", vlasništvo supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića.

Takođe, terete se i za izazivanje opšte opasnosti paljevinom vozila "škoda skala" u vlasništvu firme porodice bivšeg gradonačelnika Dragana Pajića, koja se dogodila 6. marta, a kojom prilikom su oštećena još dva automobila.

Tokom pretresa stambenih objekata i vozila osumnjičenih, policija je pronašla pravi arsenal oružja i značajne količine narkotika.

Zaplijenjeni su automatska puška "M70", pištolji sa izbrušenim serijskim brojevima, municija, te droga kokain, amfetamin i marihuana uz precizne vage i "fantomku".

"Lica su lišena slobode zbog sumnje da su počinila krivična djela oštećenje tuđe stvari, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja, te neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz Policije distrikta.

Osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenim djelima biti predati Tužilaštvu Brčko distrikta, uz prijedlog za određivanje mjere pritvora.

