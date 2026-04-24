logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olovo u krvi potvrđeno kod svih 85 testiranih građana, stanovnici Vareša pet mjeseci bez odgovora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Olovo u krvi potvrđeno je kod svih 85 testiranih građana Vareša, a nek iod njih su već za bolničku terapiju.

Izvor: UG Fojničani Maglaj

Olovo u krvi do sada je utvrđeno kod više od 300 stanovnika ove opštine.

Ova činjenica, kao i prekomjerna koncentracija arsena, cinka, hroma, žive u tlu očito nisu alarmirali institucije da brže djeluju, a stanovnici se plaše da je u toku zataškavanje slučaja, javljaju federalni mediji.

Pet mjeseci stanovnici čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja jer je i tlo zagađeno.

Hitno testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zatražilo je 265 roditelja iz Vareša zbog sve izraženije zabrinutosti za zdravlje djece.

Građani mjesecima očekuju reakciju Federalnog ministarstva zdravlja i kompanije "DPM Metal" koja eksploatiše rudu u Varešu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vareš testiranje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ