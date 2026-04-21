logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Roditelji iz Vareša digli glas: Traže testiranje djece na teške metale

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Hitno testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zatražilo je 265 roditelja iz Vareša zbog sve izraženije zabrinutosti za zdravlje djece i ranijih nalaza koji ukazuju na povišene vrijednosti.

Roditelji iz Vareša traže testiranje djece na teške metale Izvor: YouTube/Screenshot

Prema podacima Osnovne škole "Vareš", inicijativa je pokrenuta sredinom marta i proširena na više obrazovnih ustanova.

Direktor škole Ilijana Vidović rekla je da škola nema nadležnost za organizovanje testiranja, već da pruža podršku u komunikaciji roditelja sa nadležnim institucijama.

Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac najavio je još prije više od dva mjeseca testiranje učenika, koje do danas nije realizovano, a institucije nisu finansirale nijedno ispitivanje niti utvrdile uzroke moguće izloženosti.

Dosadašnja testiranja, koja je uglavnom finansirala kompanija "DPM Metali", pokazala su da je od 237 testiranih više od trećine imalo povišen nivo olova, dok je kod 30 uzoraka utvrđen nivo koji zahtijeva hitno ispitivanje uzroka izloženosti.

Zbog izostanka reakcije nadležnih, građani su krajem prošlog mjeseca sami organizovali novo testiranje koje je potvrdilo zabrinjavajuće rezultate, a organizator Ilhan Klančević poručio je da je vrijeme da se institucije uključe i sprovedu masovno testiranje.

Kritike su uputila i ekološka udruženja, a predsjednik Udruženja "Opstanak" Miroslav Pejčinović naveo je da ni nakon gotovo pet mjeseci nema konkretnih mjera, dok se na federalnom nivou tek najavljuje formiranje ekspertskog tima.

Roditelji upozoravaju da je zdravlje djece prioritet i zahtijevaju hitnu reakciju, ističući da svako dalje odgađanje nosi potencijalne posljedice za stanovništvo. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vareš trovanje djeca

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ