Kriza u Varešu: Zvaničnici najavljuju testiranja, građani poručuju da djeca nisu statistika

Pitanje prisustva olova u krvi kod stanovništva Vareša ostaje u centru pažnje nakon posjete federalnih zdravstvenih zvaničnika. Ključni dogovor sastanka je testiranje 350 djece, čiji će uzorci biti analizirani u Sarajevu kako bi se uspostavile referentne vrijednosti.

Izvor: UG Fojničani Maglaj

Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac i direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić boravili su juče u Varešu, poručivši da situacija sa povišenim vrijednostima olova u krvi kod dijela stanovništva zahtijeva razboritost, ali ne i hitnu zabrinutost.

Glavni zaključak sastanka sa lokalnim čelnicima je pokretanje sveobuhvatnog testiranja oko 350 djece, čiji će uzorci biti slati u Institut za medicinu rada i toksikologiju u Sarajevu.

"Kao prvo, moramo stabilizovati medijski prostor, koji je dodatno uzburkan raznoraznim informacijama. Prave ćemo informacije dobiti nakon testiranja oko 350 djece. To će biti referentne vrijednosti olova u krvi i moći će se konstantno pratiti", naglasio je Rimac.

On je najavio da će Vlada FBiH, zajedno sa kompanijom koja vrši iskopavanje rude, materijalno i tehnički osposobiti Dom zdravlja Vareš da ubuduće samostalno vrši testiranja, uz planove za utopljavanje zgrade i nabavku vozila za dijalizu.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić istakao je da je ovakav problem praktično neizbježan u rudarskom kraju, ali da zdravlje ostaje apsolutni prioritet.

"Radnici Doma zdravlja pokušavaju stabilizovati situaciju na način da nalazi u krvi, sami po sebi, nisu dobri ni loši. Ali, oni mogu ukazivati na probleme koji će možda tek biti u budućnosti", rekao je Skočibušić.

On je pozvao stanovništvo na razboritost, naglasivši da preventivni nalazi ne ukazuju na veliku zabrinutost.

Direktor Doma zdravlja Vareš Ahmed Memić potvrdio je da su, prema Akcionom planu, već izvršena uzorkovanja vode i mlijeka, te da rezultati nisu prikazali prisustvo olova u hrani i vodi.

"Možda je trebalo i nekada ranije raditi ova ispitivanja, jer se u tome kraju rudari više od 200 godina. Siguran sam kako će se, nakon ovih testiranja, situacija razjasniti te riješiti problem", zaključio je Memić.

"Opstanak": Ne kupujte vrijeme statistikama

Na izjave zvaničnika reagovalo je nedavno formirano Ekološko udruženje građana "Opstanak" iz Vareša, izražavajući duboku zabrinutost zbog iznesenih stavova. Iz udruženja su poručili da je važnije stabilizovati zdravstveno stanje stanovništva nego medijski prostor.

Oštro su kritikovali najavu testiranja 350 djece kao jedini način za dobijanje "pravih informacija", ističući da već postojeći nalazi nalažu hitnu akciju.

"Djeca ne smiju biti statistika kojom se kupuje vrijeme", poručili su iz udruženja, dodajući da infrastrukturne mjere, poput utopljavanja zgrade Doma zdravlja, ne rješavaju suštinski uzrok prisustva olova u krvi.

Šta je sa opasnim materijama?

Poseban razlog za strah kod aktivista predstavlja činjenica da se tokom sastanka gotovo uopšte nije govorilo o drugim potencijalno opasnim materijama. Udruženje "Opstanak" upozorava na moguću prisutnost žive, cinka, hroma i arsena u vazduhu, vodi i tlu, te zahtijevaju cjelovitu sliku umjesto, kako ističu, parcijalnih podataka.

"Izjava da nalazi krvi nisu ni dobri ni loši dodatno unosi nesigurnost. Postoje jasne medicinske referentne vrijednosti i standardi. Građani imaju pravo znati gdje se nalazimo u odnosu na te standarde", ističu oni.

Udruženje je zaključilo da se zabrinutost ne smanjuje umirivanjem, već transparentnošću i uključivanjem nezavisnih stručnjaka, jer je po njihovim tvrdnjama očuvanje zdravlja u Varešu postalo pitanje opstanka zajednice.

Šta kažu "Fojničani", a šta Institut iz Zenice?

Podsjećamo, Udruženje građana "Fojničani" nedavno je objavilo da je zdravlje stanovnika Vareša ozbiljno ugroženo nakon što su najnovija testiranja pokazala da je olovo prisutno u krvi više od 100 građana, uključujući i djecu.

Prema rezultatima testiranja, olovo u krvi utvrđeno je ne samo kod stanovnika naselja Pržići i Daštansko, koja se nalaze u neposrednoj blizini deponije rudnika, već i kod građana koji žive u samom centru Vareša.

U saopštenju se ukazuje da najnoviji nalazi pokazuju da su kod pojedinih ispitanika zabilježene veoma visoke koncentracije olova, iznad referentnih vrijednosti, što, prema ocjeni stručnjaka, zahtijeva posebnu medicinsku pažnju.

Opština Vareš i Dom zdravlja Vareš demantovali su ove navode i najavili da će rezultati testiranja na olovo biti objavljeni nakon stručne analize od strane specijalista iz oblasti toksikologije, interne medicine i drugih relevantnih oblasti.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u međuvremenu je objavilo preliminarne rezultate analiza uzoraka krvi stanovništva Vareša, koji se odnose na prisutnost olova, naglašavajući da trenutni podaci ne ukazuju na akutne zdravstvene rizike.

"Dosadašnja analiza uzoraka (analizirano 111 uzoraka, n=111) pokazuje da većina ispitanika ima nivoe olova koji su unutar očekivanih granica za područja sa industrijskom aktivnošću, dok 16 ispitanika prelazi granicu od pet (5) μg/dL. Sve vrijednosti kod djece su ispod referentne vrijednosti od granice tri i po (3,5) μg/dL. Dom zdravlja Vareš nije zabilježio akutne znake trovanja olovom, te i medijalna vrijednost od 1,88 μg/dL ukazuje na to", naveli su oni.