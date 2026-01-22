6 popularnih trendova koji uništavaju mala kupatila: Ove stvari dizajneri nikada ne rade, ali to kriju od vas

Uređenje malog kupatila zahtijeva balans između estetike i funkcionalnosti. Saznajte koje trendove je bolje izbjegavati kako prostor ne bi djelovao skučeno i neuredno.
- Malo kupatilo zahtijeva praktična i vizuelno prozračna rješenja, a ne prenatrpan prostor
- Velike kade, tamni tonovi i previše uzoraka mogu smanjiti osjećaj prostora
- Bolje su ugradbena kada, slojevita rasveta, zatvoreni ormarići i suptilni detalji
Uređenje malog kupatila često je balans između estetike i praktičnosti. Ono što na fotografijama izgleda luksuzno, u stvarnom, ograničenom prostoru može djelovati prenapadno, nepraktično ili jednostavno – pogrešno. Kod malog kupatila važe drugačija pravila nego kod prostranih spa-inspirisanih prostora.
Dizajneri interijera upozoravaju da neki popularni trendovi, iako vizuelno atraktivni, u malom kupatilu češće stvaraju osjećaj skučenosti nego luksuza. Donosimo šest dizajnerskih rješenja koja je bolje izbjegavati.
1. Samostojeća kada
Samostojeće kade simbol su luksuza, ali u malom kupatilu rijetko imaju prostora da dođu do izražaja. Često zauzimaju previše prostora i narušavaju protočnost. Praktičnije rješenje je ugradbena kada, posebno u kombinaciji s tušem.
Samostojeće kade su fantastične, ali su izbor za veća kupatila. Pogledajte kako se uklapaju:
2. Predimenzionisana rasvjeta
Velika, skulpturalna svjetla mogu dominirati prostorom umjesto da ga oplemene. U malom kupatilu bolje je koristiti slojevitu rasvjetu: diskretna stropna svjetla u kombinaciji sa zidnim lampama ravnomerno osvjetljavaju prostor i stvaraju ugodnu atmosferu, piše Fashion.hr
3. Previše otvorenih polica
Otvorene police izgledaju privlačno na fotografijama, ali brzo se pretvaraju u vizuelni nered. U malom kupatilu dodatno naglašavaju nedostatak prostora i otežavaju održavanje urednog izgleda. Bolja opcija su zatvoreni ormarići sa tek ponekom otvorenom policom za dekoraciju.
4. Tuš u stilu "mokre sobe"
Mokre sobe su popularne, ali u malom kupatilu često stvaraju probleme: voda se širi i smanjuje funkcionalnost. Praktičnije rješenje je staklena pregrada ili minimalistička tuš stijena, koja pruža moderan izgled bez kompromisa na komforu.
5. Potpuno tamna paleta boja
Tamne boje mogu izgledati sofisticirano, ali u malom kupatilu vizuelno smanjuju prostor. Savjet: svjetliji i topliji tonovi čine prostor prozračnijim, dok se tamnije nijanse mogu koristiti samo na detaljima poput ormarića ili armatura.
6. Previše uzoraka i kontrasta
Upečatljive pločice i bogati uzorci su popularni, ali u malom kupatilu lako djeluju preintenzivno. Previše elemenata koji se "takmiče" za pažnju stvara haotičan izgled i osjećaj skučenosti. Sigurniji izbor su suptilne kombinacije tekstura, mat i sjajnih površina ili jednostavne pruge, a vi pogledajte one sa kojima nema greške:
