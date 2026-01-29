logo
Zaboravite bordure na pločicama u kupatilu: Totalni su kič, a ovi detalji su potpuno izašli iz mode

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Bordure na pločicama u kupatilu izašle su iz mode i sad su totalni kič

Bordure na pločicama izlaze iz mode Izvor: Shutterstock
  • Dekorativne bordure na pločicama su potpuno izašle iz mode i vizuelno „seku“ prostor, čineći kupatilo manjim i zastarelim.
  • Minimalizam i neutralni materijali danas su jedini siguran izbor za kupatilo koje će izgledati moderno i za nekoliko godina.

Na prvi pogled mogu djelovati efektno, čak "luksuzno", ali dizajneri enterijera sve češće upozoravaju da pojedini detalji u kupatilu danas zapravo kvare sliku prostora umjesto da ga ulepšavaju.

Ono što se nekada smatralo najlepšim dizajnerskim efektima sad je siguran znak da je dizajner ostao u prošlosti. Na vrhu te liste nalaze se dekorativne bordure na pločicama.

Bordure na pločicama

Horizontalne trake, kontrastne ivice i ukrasni pojasevi koji "presecaju" zid bili su izuzetno popularni početkom dvijehiljaditih. Danas, međutim, dizajneri se slažu: bordure vizuelno razbijaju prostor, čine ga manjim i odmah odaju godinu posljednjeg renoviranja.

Umjesto da kupatilu daju karakter, one ga opterećuju i oduzimaju mu ono što je danas najvrijednije – čistu liniju i miran izgled.

Šta se radi umjesto toga? Ako želite da presječete jednolične zidne površine, sa istim pločicama od poda do plafona, možete da odaberete diskretnu promjenu teksture, bez naglašenih prelaza.

roze malo kupatilo
Izvor: Shutterstock

Previše napadne pločice 

Jarke boje, krupni geometrijski motivi i agresivni dezéni mogu izgledati zanimljivo na Instagramu, ali u stvarnom prostoru brzo zamaraju. Kako pločice zauzimaju najveće površine u kupatilu, pogrešan izbor može učiniti da cijeli prostor djeluje zastarjelo već nakon nekoliko godina.

Pametniji izbor su neutralni tonovi, klasični formati i bezvremenski uzorci koji se lako uklapaju sa ostatkom enterijera. Pogledajte ideje u galeriji slika.

Dramatične kamene šare

Kamen sa izraženim šarama i jakim kontrastima dugo je važio za simbol luksuza, ali danas se sve češće doživljava kao pretežak i napadan. Dizajneri čak kažu da se po izboru kamena često može "pročitati" u kojoj je deceniji kupatilo uređeno.

kamen u kupatilu
Izvor: Shutterstock

Diskretniji kamen ili blaga tekstura daju prostoru smiren, gotovo spa-efekat.

Previše ukrašeni ormarići

Masivni, dekorativni ormarići sa rezbarijama i naglašenim detaljima lako mogu skliznuti u kič, naročito u manjim kupatilima. Danas se prednost daje jednostavnim formama i čistim frontovima koji ne odvlače pažnju.

Jeftini detalji

Bez obzira na to koliko su pločice i namještaj za kupatilo pažljivo birani, loše armature brzo će pokvariti utisak. Ogrebotine, ljuštenje i tragovi habanja čine da kupatilo izgleda istrošeno, čak i kada je novo.

Ako želite kupatilo koje će i za deset godina izgledati moderno, zaboravite ukrase koji su nekada bili „must have“. Bez bordura, bez viška detalja, bez dramatike. Neutralne boje, kvalitetni materijali i čiste linije ostaju najpouzdanija formula za prostor koji djeluje sofisticirano, smireno i dugotrajno aktuelno. Pogledajte ideje u galeriji slika. 

