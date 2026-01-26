Novi način lijepljenja tapeta će vas oduševiti: Dizajnerske cake zbog kojih stan izgleda skupocjeno

Ako tražite nov i originalan način da uljepšate dom, pogledajte nove ideje dizajnera za postavljanje tapeta.

Izvor: Shutterstock

Tapeti više nisu detalj koji se koristi „reda radi“. U 2026. godini one postaju glavni alat za stvaranje luksuzne atmosfere u domu. Umjesto jednog akcent-zida, dizajneri enterijera danas razmišljaju šire i hrabrije: tapeti se lijepe na sve zidove, na plafon, pa čak i preko arhitektonskih elemenata. Rezultat je prostor koji izgleda promišljeno, skupo i vizuelno bogato, čak i kada je kvadratura mala.

Stručnjaci ističu da je ključ u atmosferi. Tapete ne služe da „popune zid“, već da ispričaju priču prostora. Kada se pravilno koriste, one povezuju arhitekturu, namještaj i svjetlo u jednu cjelinu i stvaraju enterijer koji djeluje kao da je rađen po mjeri.

Zaboravite akcent-zid: tapete prekrivaju cijeli prostor

Nekada popularni zid sa tapetom danas djeluje zastarjelo. Novi trend podrazumijeva lijepljenje tapeta na sva četiri zida, a često i na plafon, kako bi se dobio osjećaj ušuškanosti i vizuelne dubine. Ovakav pristup posebno dobro funkcioniše u prostorijama sa zanimljivim arhitektonskim detaljima: lukovima, lajsnama, ugradnim policama ili kosim plafonima.

Umjesto da se bore sa prostorom, tapete ga naglašavaju. Puni obuhvat zidova povezuje sve elemente enterijera i čini da prostor izgleda „filmski“, sofisticirano i završenije nego kada se koristi samo boja.

Plafon postaje „peti zid“

Jedan od najjačih dizajnerskih trikova jeste korišćenje tapeta na plafonu. Stručnjaci sve češće tretiraju plafon kao ravnopravnu dizajnersku površinu, sa istom važnošću kao zidove ili podove.

Ovaj pristup naročito dobro funkcioniše u prostorijama gdje bi tapeti na zidovima mogli da djeluju napadno, poput TV soba, manjih dnevnih boravaka, garderobera, pa čak i kuhinja. Plafon prekriven tapetima dodaje karakter i dubinu, bez vizuelnog opterećenja.

Trik koji čini prostor luksuznim: tapeti se spuštaju niz zidove

Za još efektniji rezultat, tapeti sa plafona mogu da se spusta 30 do 45 centimetara niz zidove. Ovaj detalj stvara takozvani efekat „kapsule“, zbog kog prostor djeluje toplije, skuplje i pažljivije dizajniran.

Stručnjaci ističu da upravo ovakvi mali, ali promišljeni potezi prave razliku između prostora koji izgleda „sređeno“ i onog koji izgleda istinski luksuzno. Boja retko može da postigne ovakav efekat.

Zašto ovaj trend čini stan skupljim nego što jeste?

Tapeti unose u prostor teksturu, dubinu i slojevitost, a ovi su elementi ključni za luksuzan enterijer. Kada se koriste na nekonvencionalan način, one brišu granice između zidova i plafona, vizuelno obogaćuju prostor i stvaraju osjećaj da stan ima dizajnerski potpis.

Upravo zato su novi načini lijepljenja tapeta omiljeni trikovi stručnjaka: relativno su jednostavni za primjenu, a efekat je dramatičan i dugotrajan.