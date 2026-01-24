Domovi kao iz kataloga više nisu moderni: Evo šta je trend u 2026. godini i zašto se mnogi raduju

Domovi koji izgledaju kao iz kataloga više nisu u trendu. Otkrivamo zašto personalizacija i lični pečat postaju najvažniji pravac u uređenju enterijera.

Domovi kao iz kataloga izlaze iz mode

Personalizacija postaje ključni trend u uređenju enterijera

Fokus je na autentičnosti, emocijama i ličnim pričama

Još prošle godine jedan od najjačih trendova u uređenju doma bila je individualnost, često izražena kroz takozvani "dopamine decor" – smjelo, šareno i razigrano. Međutim, u 2026. godini ovaj trend ide korak dalje: dom više nije prostor koji izgleda savršeno za fotografiju, već mjesto koje priča ličnu priču.

Dizajneri i kupci sve češće se okreću personalizaciji, odbacujući generična rješenja i unaprijed zadate stilove koji podsjećaju na kataloge i izložbene prostore.

Personalizacija

Prema podacima sa platforme Etsy, pretrage za personalizovanim dekorom porasle su za čak 313 odsto, što jasno pokazuje promjenu u načinu razmišljanja kada je riječ o enterijerima.

"Godinu 2026. obilježiće snažan pomak ka domovima koji su pravi odraz ličnog identiteta. Od unikatnih umjetničkih djela, preko tkanina rađenih po mjeri, do pažljivo biranih predmeta sa emotivnom vrijednošću – ljudi sve više biraju dekor koji govori o njima", objašnjava Dejna sa Etsija.

Dnevna soba

Zašto domovi "kao iz kataloga" gube na popularnosti?

Savršeno stilizovani prostori, u kojima je svaki detalj uklopljen po pravilima trendova, sve češće se doživljavaju kao hladni, bezlični i neautentični. Umjesto toga, u prvi plan dolaze enterijeri koji imaju karakter – čak i ako nisu "perfektni".

Novi trend podrazumijeva:

kombinovanje starog i novog

izlaganje predmeta sa ličnim značenjem

umjetnost i dekor koji nisu masovno proizvedeni

prostore koji se razvijaju vremenom, a ne završavaju jednim šopingom

Dom kao ogledalo identiteta

Personalizovani enterijeri nisu samo estetski izbor, već i emocionalna potreba. Nakon godina uniformnih trendova, ljudi žele dom koji će ih umiriti, inspirisati i podsjetiti ko su.

Ovaj pomak jasno pokazuje da uređenje doma više nije pitanje "šta je moderno", već šta ima smisla za osobu koja u tom prostoru živi. U 2026. godini, autentičnost postaje nova definicija luksuza.