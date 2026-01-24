Domovi koji izgledaju kao iz kataloga više nisu u trendu. Otkrivamo zašto personalizacija i lični pečat postaju najvažniji pravac u uređenju enterijera.
- Domovi kao iz kataloga izlaze iz mode
- Personalizacija postaje ključni trend u uređenju enterijera
- Fokus je na autentičnosti, emocijama i ličnim pričama
Još prošle godine jedan od najjačih trendova u uređenju doma bila je individualnost, često izražena kroz takozvani "dopamine decor" – smjelo, šareno i razigrano. Međutim, u 2026. godini ovaj trend ide korak dalje: dom više nije prostor koji izgleda savršeno za fotografiju, već mjesto koje priča ličnu priču.
Dizajneri i kupci sve češće se okreću personalizaciji, odbacujući generična rješenja i unaprijed zadate stilove koji podsjećaju na kataloge i izložbene prostore.
Personalizacija
Prema podacima sa platforme Etsy, pretrage za personalizovanim dekorom porasle su za čak 313 odsto, što jasno pokazuje promjenu u načinu razmišljanja kada je riječ o enterijerima.
"Godinu 2026. obilježiće snažan pomak ka domovima koji su pravi odraz ličnog identiteta. Od unikatnih umjetničkih djela, preko tkanina rađenih po mjeri, do pažljivo biranih predmeta sa emotivnom vrijednošću – ljudi sve više biraju dekor koji govori o njima", objašnjava Dejna sa Etsija.
Zašto domovi "kao iz kataloga" gube na popularnosti?
Savršeno stilizovani prostori, u kojima je svaki detalj uklopljen po pravilima trendova, sve češće se doživljavaju kao hladni, bezlični i neautentični. Umjesto toga, u prvi plan dolaze enterijeri koji imaju karakter – čak i ako nisu "perfektni".
Novi trend podrazumijeva:
kombinovanje starog i novog
izlaganje predmeta sa ličnim značenjem
umjetnost i dekor koji nisu masovno proizvedeni
prostore koji se razvijaju vremenom, a ne završavaju jednim šopingom
Domovi kao iz kataloga više nisu moderni: Evo šta je trend u 2026. godini i zašto se mnogi raduju
Dnevna soba
Retro nameštaj
Dom kao ogledalo identiteta
Personalizovani enterijeri nisu samo estetski izbor, već i emocionalna potreba. Nakon godina uniformnih trendova, ljudi žele dom koji će ih umiriti, inspirisati i podsjetiti ko su.
Ovaj pomak jasno pokazuje da uređenje doma više nije pitanje "šta je moderno", već šta ima smisla za osobu koja u tom prostoru živi. U 2026. godini, autentičnost postaje nova definicija luksuza.