Mali stan od 41 kvadrata sa dvije spavaće sobe: Luksuz kakav ne slutite sve žene bi voljele da imaju

Ne zna se šta je ljepše u ovom malom stanu... kuhinja, dnevni boravak ili spavaća soba!

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Glavnu riječ u uređenju ovog malog stana imala je sama vlasnica koja je odlučila da "žrtvuje" manju spavaću sobu.

Kuhinja je prostrana za dom ove kvadrature, a trpezarija i dnevna soba čine cjelinu.

Mali stan od 41 kvadrata imao je u osnovi dvije spavaće sobe, ali je vlasnica odlučila da samo jedna treba da bude opremljena za spavanje.

Uređenje kompletnog stana poverila je iskusnim dizajnerima koji su se potrudili da svaku njenu želju ispune i to na veoma kreativan način.

Kuhinja je prava mala bajka – kompletno u bijelom, sa atraktivnim belim pločicama složenim u klasičan „riblja kost“ uzorak koji prostor čini vizuelno većim i sofisticiranim. Ručke su jednostavne, ali atraktivne, a bijela paleta daje osjećaj čistoće i mira.

Na suprotnom zidu je plitka polica za začine i nešto dublja ispod pulta gdje ima mjesta za mikrotalasnu pećnicu.

Odmah pored su spojene dnevna soba i trpezarija u mekoj kombinaciji bijele i zelene boje. Okrugli trpezarijski sto sa dvije stolice i ugaonom klupom od drveta sa belim jastucima daje toplinu i intimnost, dok se bež dvosjed nasuprot televizoru rasklapa u rezervni ležaj. Muslinske zavjese pojačavaju utisak svijetlog, prozračnog enterijera koji odiše mirom. Pogledajte detalje.

Kupatilo je pravi dragulj. Blijedozelene pločice u "ribljoj kosti", poput onih u kuhinji stvaraju kontinuitet, dok zlatno ovalno ogledalo i tuš kabina dodaju dozu luksuza. Ni ovde nema pretrpanosti – sve je čisto, elegantno i neobično otmeno.

Glavna spavaća soba je pravi kutak mira, a manja soba je pretvorena u kombinaciju elegantne garderobe i radne ploče. Duž cijelog jednog zida su duboki plakari, na suprotnom fioke i police – savršeno organizovano, bez ijednog predmeta na vidiku osim dekoracije. Sve je sakriveno, pa soba deluje veća i urednija.

Zavirite u galeriju slika i uvjerite se kako je efektno uređen.