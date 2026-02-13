logo
Zbog ovih grešaka kupatilo djeluje zatrpano: 5 pametnih rješenja za skladištenje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Kako da kupatilo djeluje urednije i veće? Dizajneri otkrivaju 5 trikova za minimalističko kupatilo: rasčišćavanje, skriveno skladištenje, niše i pametna dekoracija.

savjeti za uređenje malog kupatila Izvor: Ivan Sinayko/Shutterstock

  • Minimalističko kupatilo počinje uklanjanjem viška i zadržavanjem samo neophodnih stvari.
  • Zatvoreno i skriveno skladištenje ključno je za uredan vizuelni utisak u malom prostoru.
  • Pažljivo odabrani detalji, ujednačeni dodaci i diskretna organizacija stvaraju smirenu atmosferu.

Kada se kupatilo tek uredi, obično izgleda besprijekorno. Međutim, svakodnevne potrebe brzo ga mogu učiniti pretrpanim. Radne površine lako se prepune kozmetikom i sitnicama, a iako ne želite sterilan prostor bez karaktera, višak dekoracije u malom kupatilu stvara vizuelni haos – baš suprotno od opuštajuće atmosfere koju želite dok se kupate.

Stručnjaci za enterijer otkrivaju kako da raspremite kupatilo i postignete minimalistički izgled, od pametnog skladištenja i rasporeda do boljih organizacionih navika.

1. Zaista rasčistite višak

Prvo i osnovno: ako imate previše stvari, kupatilo nikada neće djelovati uredno. Dizajneri savjetuju da kupatilo treba da odražava način na koji želite da se osjećate u njemu – smireno i opušteno, piše Livingetc.

Uklonite sve što ne koristite: stare bočice, šminku, duple proizvode i zaboravljene sitnice. Često se iznenadimo koliko se stvari nagomila upravo u kupatilu. Kada ostavite samo ono što vam zaista treba, prostor odmah djeluje organizovanije i lakše za održavanje.

2. Izbacite otvorene police

Otvorene police nekada su bile popularan način da se kupatilu doda dekorativnost, ali trendovi se mijenjaju. Danas dizajneri sve češće savjetuju da se stvari sakriju iza zatvorenih elemenata.

Što više zatvorenog skladištenja – to uredniji utisak.

Otvorene police često vizuelno pojačavaju nered, čak i kada su relativno uredne.

Otvorena polica u kupatilu
Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Uvedite skriveno skladištenje

Ipak, previše ormarića može opteretiti mali prostor. Zato se preporučuju diskretna i kreativna rješenja:

  • zavjesica ispod lavaboa koja skriva stvari

  • ugradni (nišni) ormarići u zidu

  • skriveni bočni elementi uz umivaonik

Ovakva rješenja čuvaju funkcionalnost, ali i čiste vizuelne linije, što je ključno za minimalistički izgled.

4. Obratite pažnju na poziciju niša

Niše u tušu su praktične za šampone i gelove, ali ako su u prvom planu, stvaraju utisak zatrpanosti. Dizajneri zato savjetuju da se niša postavi van direktnog pogleda, kako bočice ne bi odvlačile pažnju od pločica ili kamena.

Diskretnija pozicija niše pomaže da kupatilo zadrži smiren i uredan vizuelni utisak.

Pogledajte kako izgledaju niše u tuš kabini:

5. Budite selektivni sa dekoracijom

Pretjerano uklanjanje stvari može učiniti kupatilo sterilnim. Nered su zapravo samo predmeti koji ne doprinose prostoru.

Zato:

  • zadržite nekoliko pažljivo odabranih detalja

  • koristite ujednačene dozatore za sapun i šampon

  • birajte usklađene peškire

  • dodajte poneku biljku za toplinu i živost

Manje elemenata, ali pažljivo odabranih, stvara slojevit, ali uredan izgled bez haosa.

