Sve više ljudi izbacuje parket i laminat iz stanova: Ovaj pod je postao hit i pravi je simbol urbanog života

Industrijski pod postaje sve popularniji u domovima umjesto parketa – zbog modernog izgleda, izdržljivosti i lakog održavanja, uprkos nekoliko mana.

Izvor: alexandre zveiger/Shutterstock

Industrijski pod sve češće mijenja parket u srpskim domovima.

Bira se zbog modernog izgleda, izdržljivosti i lakog održavanja.

Ima mane, ali ga mnogi smatraju dugoročnim i praktičnijim rješenjem.

Do prije samo nekoliko godina, industrijski pod bio je sinonim za hale, radionice i garaže. Danas se, međutim, sve češće može vidjeti u – dnevnim sobama. Srbi sve više biraju industrijski pod za svoje domove, a ovaj trend iz sveta arhitekture i enterijera polako, ali sigurno, postaje dio svakodnevice.

Razlog za ovakav preokret nije samo estetika, već i način života. U vremenu kada se traže jednostavna, dugotrajna i praktična rješenja, industrijski pod nudi upravo to – čistu liniju, osjećaj prostora i pod koji ne zahtjeva stalnu brigu.

Minimalizam koji osvaja stanove

Arhitekte kažu da se industrijski pod savršeno uklapa u moderne stanove otvorenog tipa. Bez fuga, bez prelaza i bez "šarenila", prostor izgleda veće, svetlije i urednije. Posebno je popularan kod mlađih parova, ali i kod onih koji renoviraju stare stanove i žele nešto drugačije od klasičnog parketa ili keramike.

Industrijski pod danas više nije samo sivi beton. Postoje varijante sa blagim sjajem, toplijim tonovima i dekorativnim efektima, koji mu daju luksuzniji izgled. Upravo zbog toga lako se kombinuje sa drvetom, tekstilom i modernim nameštajem, čime se "hladan" industrijski stil pretvara u topao dom.

Praktičnost ispred svega

Još jedan razlog zašto industrijski pod osvaja kuće jeste njegova izdržljivost. Ne škripi, ne bubri od vlage i ne traži posebno održavanje. Prolivanje tečnosti, pomjeranje nameštaja ili svakodnevna gužva – sve to podnosi bez problema.

Ipak, nije bez mana. Na dodir je hladniji od parketa, a zbog tvrde površine nije idealan izbor za porodice sa malom djecom, osim ako se ne kombinuje sa podnim grijanjem i tepisima. Takođe, njegova ugradnja zahtjeva profesionalce, jer greške kasnije nije lako ispraviti.

Koliko košta trend koji svi žele

Cijena industrijskog poda zavisi od vrste i završne obrade, ali se u prosjeku kreće od 30 do 60 evra po kvadratnom metru. Postoje i skuplje varijante, naročito kod epoksidnih i poliuretanskih podova, ali sagovornici ističu da je reč o investiciji koja se dugoročno isplati.

Za razliku od klasičnih podova, industrijski pod se ne mijenja na svakih desetak godina, što ga čini privlačnim onima koji žele trajno rješenje, piše Blic.

Iako je nekada djelovao previše "sirovo" za stanovanje, industrijski pod danas je simbol urbanog života i savremenog dizajna. Od kuhinja i hodnika, pa sve do dnevnih i spavaćih soba, ovaj pod pokazuje da funkcionalnost i estetika mogu ići ruku pod ruku. Ako je suditi po rastućoj popularnosti, industrijski pod više nije prolazni trend, već novi standard modernog doma.