Djevojka u maloj garsonjeri napravila spavaću sobu: Svi je kopiraju, a koristila je samo policu

Pametnim rasporedom namještaja i polica djevojka je u garsonijeri stvorila odvojenu spavaću zonu bez pregradnih zidova, oduševivši vlasnike malih stanova praktičnim rješenjem.

Izvor: photosounds/Shutterstock

Djevojka je u maloj garsonijeri napravila odvojenu spavaću zonu bez zidanja.

Prostor je podijelila velikim policama koje služe kao pregrada i mjesto za odlaganje.

Rezultat je intimniji kutak za spavanje i znatno više prostora za odlaganje.

Pametna rješenja za male stanove često dolaze iz stvarnih životnih situacija, a jedan takav primer nedavno je izazvao veliko interesovanje na portalu Apartment Therapy. Kreatorka sadržaja i ljubiteljka boja Ešli Bjukenan pokazala je kako je svoju klasičnu garsonjeru pretvorila u funkcionalan prostor koji se ponaša kao jednosoban stan.

Garsonjere, bez obzira na kvadraturu, rijetko imaju jasno odvojenu zonu za spavanje. Nedostatak privatnosti, svjetlo iz kuhinje i stalni osjećaj otvorenog prostora mnogima smetaju kada žele pravi odmor. Ešli je rešila da to promijeni. U svom stanu od oko 40 kvadrata u Vašingtonu napravila je udobnu, intimniju i vizuelno odvojenu spavaću zonu, bez rušenja zidova i bez skupih građevinskih radova — uz pomoć namještaja i raznih sistema.

"Tehnički, ranije uopšte nisam imala spavaću sobu. Volim otvoren prostor, ali sam znala da bi mi odvojen dio za spavanje donio mnogo više mira", objasnila je.

Police kao pametna pregrada

Glavni trik u ovoj transformaciji su velike police, ofarbane u nježnu roze nijansu, koje sada služe kao vizuelna i funkcionalna pregrada između dnevnog i spavaćeg dijela. One stvaraju osećaj posebne prostorije, ali ne zatvaraju prostor niti ga čine manjim.

Sa zadnje strane polica nalazi se sistem za odlaganje, koji je Ešli već imala, dok je dodatni prostor za skladištenje dobila i u podnožju kreveta.

"Kupila sam samo nekoliko dodatnih polica. Htjela sam pravi osjećaj spavaće sobe, ali da stan ostane svjetao, prozračan i maksimalno iskorišćen", objasnila je.

Spavaća zona bez zidova, ali sa punom funkcijom

Dobijeni prostor je dovoljno velik za bračni krevet manjih dimenzija, sa prolazom sa obe strane i dovoljno mjesta za odlaganje garderobe. Dodatni efekat razdvajanja daje roze tapeta iza uzglavlja, koja je zapravo bila polazna tačka cijelog uređenja.

Umjesto gomile dekoracije, Ešli je pustila da otvoreni ormar bude glavni vizuelni element — što je vrlo pametno rješenje za male prostore. Pratiocima savjetuje i neutralnu posteljinu, jer se tako izgled sobe lako mijenja uz pomoć jastuka i prekrivača.

Mali stan koji sada izgleda duplo veći

"Ispalo je fantastično. Imam miran kutak za spavanje i mnogo više prostora za odlaganje", kaže zadovoljno. Njen projekat brzo je postao inspiracija vlasnicima garsonjera i malih stanova, koji traže način da bez zidanja dobiju funkcionalnu spavaću sobu.

Ovo rješenje pokazuje da je dobra organizacija prostora važnija od kvadrature, a da se uz pravi raspored namještaja čak i studio stan može pretvoriti u udoban i logično podijeljen dom.