Jedno prirodno đubrivo je "najzelenije" i besplatno: Biljke rastu ko iz vode, a štetočine im ne prilaze

Autor H.K. Izvor Sensa
Jedno prirodno đubrivo je "najzelenije", hrani biljke, štiti ih, a pravi se lako.

Kako napraviti prirodno đubrivo od biljaka

Lijepo vrijeme donijelo je radost u bašti - mnogo zelenila i cvijeća, a iskusni baštovani kažu da je donijelo i pregršt prirodnih mogućnosti da nahranite sve vaše zelene prijatelje. Naime, gotovo svaki korov iz bašte može da postane korisno đubrivo. Kopriva, kamilica, maslačak, hajdučka trava, detelina i slične biljke koriste se za pripremu takozvanih biljnih infuzija ili čajeva – prirodnih rastvora koji hrane i jačaju biljke.

Ti čajevi obogaćuju zemljište azotom, poboljšavaju njegovu strukturu i podstiču rast povrća, voća i ukrasnih biljaka. U zavisnosti od biljaka koje koristite, biljni rastvore može da služi i kao prirodna zaštita od štetočina. 

Zašto treba koristiti biljne rastvore?

Biljni čajevi:

  • poboljšava kvalitet zemljišta i čini ga rastresitijim
  • bogat je mikroelementima, vitaminima i aminokiselinama
  • jača biljke i pomaže im da se lakše izbore sa bolestima
  • unapređuje dejstvo drugih organskih đubriva
  • potpuno je prirodan i besplatan.

Koje biljke da koristite?

Možete koristiti skoro sve samonikle biljke, ali sa različitim efektima:

  • Za ishranu (azot): kopriva, djetelina, kinoa
  • Za jačanje i minerale: maslačak, kiseljak
  • Protiv štetočina: kamilica, neven, bosiljak
  • Protiv lisnih vaši i mrava: nana, matičnjak, lavanda

Važno: koristite biljke prije nego što formiraju sjeme, kako ne biste proširili korov po bašti.

Kako se pravi biljni čaj (osnovni recept)

  1. Iseckajte svježe bilje i napunite posudu (plastičnu ili drvenu) skoro do vrha
  2. Prelijte toplom vodom
  3. Pokrijte (ne potpuno hermetički) i ostavite da fermentira oko 10–14 dana
  4. Povremeno promiješajte

Kada prestane da se peni, čaj je spreman. Procijedite ga i razblažite:

  • 1:10 za zalivanje korijena
  • 1:20 za prskanje listova
Jedno prirodno đubrivo je najzelenije i besplatno
Izvor: Shutterstock

Kako se koristi?

  • za slabije biljke: na svakih 7–10 dana
  • za zdrave biljke: na 2–3 nedjelje
  • u fazi plodonošenja: najviše jednom mjesečno

Biljni čaj je jednostavno, efikasno i prirodno đubrivo koje istovremeno hrani biljke, poboljšava zemljište i štiti baštu – bez hemije i dodatnih troškova.

