Jedno prirodno đubrivo je "najzelenije" i besplatno: Biljke rastu ko iz vode, a štetočine im ne prilaze

Jedno prirodno đubrivo je "najzelenije", hrani biljke, štiti ih, a pravi se lako.

Lijepo vrijeme donijelo je radost u bašti - mnogo zelenila i cvijeća, a iskusni baštovani kažu da je donijelo i pregršt prirodnih mogućnosti da nahranite sve vaše zelene prijatelje. Naime, gotovo svaki korov iz bašte može da postane korisno đubrivo. Kopriva, kamilica, maslačak, hajdučka trava, detelina i slične biljke koriste se za pripremu takozvanih biljnih infuzija ili čajeva – prirodnih rastvora koji hrane i jačaju biljke.

Ti čajevi obogaćuju zemljište azotom, poboljšavaju njegovu strukturu i podstiču rast povrća, voća i ukrasnih biljaka. U zavisnosti od biljaka koje koristite, biljni rastvore može da služi i kao prirodna zaštita od štetočina.

Zašto treba koristiti biljne rastvore?

Biljni čajevi:

poboljšava kvalitet zemljišta i čini ga rastresitijim

bogat je mikroelementima, vitaminima i aminokiselinama

jača biljke i pomaže im da se lakše izbore sa bolestima

unapređuje dejstvo drugih organskih đubriva

potpuno je prirodan i besplatan.

Banana nije korisna samo vama, već i vašim biljkama. Njena kora obiluje kalijumom i fosforom – mineralima koji podstiču cvetanje i jačaju koren. Možete je usitniti i umešati u zemlju ili je potopiti u vodu na dan, pa tom vodom zaliti biljke. Sitno usitnjene ljuske od jaja obezbeđuju biljkama kalcijum, neophodan za jak koren i otpornost na bolesti. Možete ih posuti po zemlji ili napraviti blagi rastvor tako što ćete ih potopiti u vodu i kasnije tom vodom zalivati. Ako koristite drva za grejanje ili roštilj, pepeo možete iskoristiti kao izvor kalijuma i fosfora. Dodajte malu količinu u zemlju, ali izbegavajte pepeo od uglja jer nije pogodan za biljke. Voda koja ostane nakon kuvanja pirinča sadrži stvor koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji. Ohladite je, razblažite običnom vodom i iskoristite za zalivanje – biljke će vam biti zahvalne. Ne bacajte vodu u kojoj ste kuvali povrće – ona je puna korisnih minerala. Kad se ohladi, možete je koristiti za zalivanje cveća, samo pazite da povrće pri kuvanju nije bilo posoljeno. Ono što ostane posle šoljice kafe može biti pravo blago za biljke. Talog sadrži azot koji podstiče bujan rast zelenila. Posušite ga i dodajte u tanjem sloju na površinu zemlje ili ga pomešajte sa zemljom tokom sadnje.

Koje biljke da koristite?

Možete koristiti skoro sve samonikle biljke, ali sa različitim efektima:

Za ishranu (azot): kopriva, djetelina, kinoa

kopriva, djetelina, kinoa Za jačanje i minerale: maslačak, kiseljak

maslačak, kiseljak Protiv štetočina: kamilica, neven, bosiljak

kamilica, neven, bosiljak Protiv lisnih vaši i mrava: nana, matičnjak, lavanda

Važno: koristite biljke prije nego što formiraju sjeme, kako ne biste proširili korov po bašti.

Kako se pravi biljni čaj (osnovni recept)

Iseckajte svježe bilje i napunite posudu (plastičnu ili drvenu) skoro do vrha Prelijte toplom vodom Pokrijte (ne potpuno hermetički) i ostavite da fermentira oko 10–14 dana Povremeno promiješajte

Kada prestane da se peni, čaj je spreman. Procijedite ga i razblažite:

1:10 za zalivanje korijena

za zalivanje korijena 1:20 za prskanje listova

Jedno prirodno đubrivo je najzelenije i besplatno

Kako se koristi?

za slabije biljke: na svakih 7–10 dana

za zdrave biljke: na 2–3 nedjelje

u fazi plodonošenja: najviše jednom mjesečno

Biljni čaj je jednostavno, efikasno i prirodno đubrivo koje istovremeno hrani biljke, poboljšava zemljište i štiti baštu – bez hemije i dodatnih troškova.