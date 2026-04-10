Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Vrijeme je za proljećnu akciju: Evo kako da trava u vašem dvorištu izgleda kao iz bajke

Izvor Lepa i srećna
0

Otkrivamo trik za travnjak zbog kog će vaše dvorište biti najljepše u kraju.

Neka komšije vire preko ograde: Kako do najljepšeg travnjaka u kraju Izvor: Shutterstock

U svakom kraju postoji bar jedno dvorište koje privlači poglede – ono u kojem trava izgleda kao tepih, gusta, savršeno zelena i njegovana.

Takvi travnjaci postaju ponos domaćina i svojevrsna vizit karta kuće, jer upravo oni daju vrtu sklad i osjećaj uređenosti. Ipak, iza tog prizora ne stoji slučajnost, već pažljivo osmišljena proljećna njega.

Evo kako da i vaš travnjak zasija istim sjajem i postane onaj koji se izdvaja po ljepoti i bujnosti.

Proljećna njega travnjaka – vodič za bujan i zdrav vrt

Sa prvim toplim danima, travnjak postaje pravo ogledalo vrta. Proleće je trenutak kada se postavljaju temelji za bujnu, otpornu i intenzivno zelenu površinu koja će trajati tokom cijelog ljeta. Stručnjaci ističu da nekoliko pažljivo odabranih koraka u aprilu može potpuno transformisati izgled travnjaka i obezbijediti dugoročne rezultate.

Prihrana – hrana za travu i zelenu boju bašte

Prvi i najvažniji korak je prihrana. Ona obezbjeđuje travi hranljive materije potrebne za regeneraciju i rast. Đubriva bogata azotom podstiču vegetativni razvoj, dok prirodne alternative poput Epsomove soli dodaju magnezijum, ključan za sintezu hlorofila i postizanje duboke zelene boje. Cimet se preporučuje kao prirodni fungicid, jer pomaže u prevenciji gljivičnih oboljenja. Rezultat je travnjak koji ne samo da izgleda zdravo, već je i otporniji na spoljne uticaje.

travnjak i staze u dvorištu
Izvor: Shutterstock

Popunjavanje praznina – nova trava za svjež travnjak

Poslije zime, travnjak često pokazuje ogoljene i oštećene dijelove. Proleće je idealno vreme da se praznine popune dosijavanjem. Sjeme se ravnomerno raspoređuje po mjestima koja zahtijevaju obnovu, a zalivanje je potrebno samo u slučaju dužih sušnih perioda. Najbolje vrijeme za sjetvu je kada se temperatura zemljišta nekoliko dana uzastopno zadrži oko 13 °C – tada trava počinje aktivno da raste. Ako u bašti ima mnogo ptica, mreže ili strašila mogu zaštititi sjeme od neželjenih „gostiju“.

Prva košnja – nežno buđenje travnjaka

Prva proljećna košnja često je trenutak kada se prave greške. Travu ne treba šišati prenisko – kosilicu treba podesiti na višu visinu, a zatim postepeno smanjivati tokom nekoliko nedjelja. Na taj način korijen dobija snagu, a travnjak postaje gušći i otporniji. Previše niska košnja može da izazove stres i uspori oporavak od zime. Zavirite u galeriju slika i pogledajte divne ideje za uređenje dvorišta i bašte u kojima je travnjak u glavnoj ulozi.

Možda će vas zanimati

