Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Italije: Dvoje poginulo, više od 70 nestalih u moru

Izvor: X (Twitter)/Printscreen

Dva trgovačka broda u blizini italijanske obale pronašla su tijela dva migranta i spasila 32 preživjela sa čamca koji je pokušao da prijeđe iz Libije u Evropu tokom uskršnjeg vikenda, saopštile su spasilačke organizacije, pozivajući se na preživjele, dodajući da se 71 osoba vodi kao nestala na moru.

Žrtve su prevezene na patrolni čamac italijanske obalske straže i prebačene na italijansko ostrvo Lampeduza, saopštile su grupe Mediterranea Saving Humans i Sea-Watch. Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova nije komentarisalo izvještaje. Italijanska obalna straža nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

We are horrified. Over Easter weekend, about 71 people likely drowned in the Mediterranean. Yesterday, our aircraft Seabird 2 spotted an overturned wooden boat: ~15 people clinging desperately to the hull, others in the water, and some lifeless bodies.



— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 5, 2026

Preživjeli su rekli da je na njihovom brodu bilo ukupno 105 putnika, dok se 71 vodi kao nestao na moru, saopštile su spasilačke organizacije, prenosi Index. Prema video snimku koji je objavila organizacija Si-Voč, moglo se vidjeti desetak ljudi kako se drže za prevrnuti narandžasti čamac dok mu se približavao trgovački brod.

Loše vrijeme ove godine uznemirilo je Sredozemno more, ograničavajući dolaske iz Sjeverne Afrike i stvarajući velike probleme za one koji isplovljuju.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) procjenjuje da je najmanje 683 ljudi izgubilo život u Sredozemnom moru ove godine, što je najsmrtonosnija godina od 2014. godine.