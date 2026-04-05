logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Italije: Dvoje poginulo, više od 70 nestalih u moru

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Tokom vikenda, trgovački brodovi u blizini italijanske obale pronašli su tijela dva migranata i spasili preživjele sa čamca koji je pokušao da pređe iz Libije u Evropu, dok se još 71 osoba vodi kao nestala.

Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Italije Izvor: X (Twitter)/Printscreen

Dva trgovačka broda u blizini italijanske obale pronašla su tijela dva migranta i spasila 32 preživjela sa čamca koji je pokušao da prijeđe iz Libije u Evropu tokom uskršnjeg vikenda, saopštile su spasilačke organizacije, pozivajući se na preživjele, dodajući da se 71 osoba vodi kao nestala na moru.

Žrtve su prevezene na patrolni čamac italijanske obalske straže i prebačene na italijansko ostrvo Lampeduza, saopštile su grupe Mediterranea Saving Humans i Sea-Watch. Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova nije komentarisalo izvještaje. Italijanska obalna straža nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Preživjeli su rekli da je na njihovom brodu bilo ukupno 105 putnika, dok se 71 vodi kao nestao na moru, saopštile su spasilačke organizacije, prenosi Index. Prema video snimku koji je objavila organizacija Si-Voč, moglo se vidjeti desetak ljudi kako se drže za prevrnuti narandžasti čamac dok mu se približavao trgovački brod.

Loše vrijeme ove godine uznemirilo je Sredozemno more, ograničavajući dolaske iz Sjeverne Afrike i stvarajući velike probleme za one koji isplovljuju.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) procjenjuje da je najmanje 683 ljudi izgubilo život u Sredozemnom moru ove godine, što je najsmrtonosnija godina od 2014. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija migranti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ