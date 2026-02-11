logo
Uskoro direktan let iz Sarajeva do Ankare

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministra Edin Forto i turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu razgovarali su o direktnoj avio-liniji između Sarajeva i Ankara koja bi trebala biti uspostavljena uskoro.

Srn2026-2-11_1912700_0.jpg Izvor: Ministarstvo komunikacija BiH

Na sastanku u Istanbulu Forto i Uraloglu razgovarali su o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti saobraćajne infrastrukture, sa fokusom na drumski i željeznički saobraćaj, kao i razvoj digitalizacije, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Forto je rekao da je Turska važan ekonomski partner BiH i da je cilj jačanje saradnje dvije zemlje, te istakao da će uspostavljanje direktne avio-linije između Sarajeva i Ankare biti konkretan korak u tom smijeru.

U saopštenju je navedeno da će turski ministar posjetiti BiH do ljeta, kada će biti planirani sastanci sa privrednicima, a sve sa ciljem dodatnog unapređenja ekonomske saradnje i definisanja konkretnih infrastrukturnih projekata.

