logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Referendum u Švajcarskoj: Hoće li žene morati da služe vojni ili civilni rok?

Referendum u Švajcarskoj: Hoće li žene morati da služe vojni ili civilni rok?

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Građani Švajcarske glasaju na referendumu o tome da li žene, poput muškaraca, moraju da služe vojni rok u vojsci, timovima civilne zaštite ili u nekom drugom obliku.

Švajcarci na referendumu odlučuju o obaveznom vojnom roku za žene Izvor: Shutterstock

Pristalice "inicijative za građansku službu" nadaju se da će ovo rješenje povećati društvenu koheziju otvaranjem radnih mjesta u oblastima kao što su zaštita životne sredine, bezbjednost hrane i briga o starijima.

Većina u parlamentu protivi se ovoj ideji, uglavnom zbog troškova i bojazni da bi to moglo da ugrozi ekonomiju uklanjanjem desetina hiljada mladih iz ukupne radne snage u zemlji.

Posljednje ankete pokazuju da inicijativa neće dobiti podršku na referendumu, prenio je AP.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska referendum vojska žene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ