Kapelbrike je jedan od najneobičnijih mostova u Evropi: On je pravo putovanje kroz vrijeme i kulturu zemlje

Kapelbrike, čuveni drveni most u srcu Lucerna, više od šest vijekova spaja reku Reus i istoriju grada. Sa stotinama slika koje oslikavaju legende i lokalne događaje, ovaj most nije samo turistička atrakcija, već pravo putovanje kroz vrijeme i kulturu Švajcarske.

Izvor: Shutterstock/ EleS91

Usred srca Švajcarske, gdje planine miluju jezero Lucern, stoji Kapelbruke, most koji djeluje kao da je izvučen i ovde smješten pravo iz bajke.

Ovaj drveni pokriveni most, izgrađen u 14. vijeku, nije samo običan prelaz preko reke Reus, on je živa priča o istoriji, umjetnosti i lokalnoj kulturi.

Kapelbruke je poznat po svom trokutastom krovnom okviru i više od sto starih slika koje oslikavaju događaje iz istorije Lucerna, od legendi do stvarnih događaja.

Posjetioci hodajući mostom praktično prolaze kroz galeriju na otvorenom, okruženi duhom srednjeg vijeka.

Most je tokom vekova bio svjedok mnogih događaja, od trgovine i karnevala do ratova i obnovi nakon požara.

Umetnost na mostu Kapelbruken

Izvor: Shutterstock/Pravine

Iako je dio originalnih slika uništen u požaru 1993. godine, restauracija je uspjela da sačuva duh i autentičnost mosta, čineći ga jednom od najposećenijih turističkih atrakcija u Švajcarskoj.

Okružen šarmantnim starim gradom, jezerom i planinskim pejzažima, Kapelbruke nije samo most, to je simbol Lucerna i jedinstven primjer kako istorija i umetnost mogu zajedno da kreiraju iskustvo koje očarava svakog posjetioca.

Za turiste, fotografi i zaljubljenike u istoriju, Kapelbruke predstavlja savršenu kombinaciju bajkovite estetike i edukativnog putovanja kroz vijekove.

Lucern i pogled na čuveni most

Izvor: Shutterstock/Pravine

Ovaj most dokazuje da u Evropi ponekad prolaz preko rijeke može biti mnogo više od samog prelaska, to može biti putovanje kroz vrijeme.

Zašto posetiti Lucern?

Lucern je jedan od najljepših švajcarskih gradova, smješten na obali istoimenog jezera i okružen veličanstvenim Alpima. Osim Kapelbrikea, grad je poznat po srednjovjekovnom Starom gradu, freskama na fasadama i čuvenom Spomeniku umirućem lavu, jednom od najimpresivnijih skulpturalnih spomenika u Evropi. Lucern je i idealna polazna tačka za izlete na planine Pilatus i Rig, koje nude spektakularne panorame i nezaboravne vožnje zupčastom železnicom i žičarama. Ovaj šarmantni grad spaja istoriju, prirodu i savršenu švajcarsku urednost - i zato ga vrijedi staviti na listu obaveznih destinacija.

(EUpravo zato)