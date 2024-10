Među njima i "most spasa": Na području opštine Novi Grad izbrojano preko 20 mostova

Na području novogradske opštine ima 26 mostova, različite veličine i značaja, podaci su opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

Izvor: Zora Savić, Srna

To ne treba da čudi s obzirom na to da se na gradskom području ove lokalne zajednice nalazi ušće Sane u Unu.

Mostovi su izgrađeni i na Japri i Vojskovi, te drugim manjim riječnim tokovima.

Kada je riječ o značaju, u Novom Gradu se izdvaja most na rijeci Uni, sada na graničnom prelazu sa Hrvatskom.

Kako je ovo mjesto, od 750 godina postojanja, 650 godina na granici, tako i most na Uni svjedoči istoriji.

Prema jedinom zapisu koji se može naći u zavičajnom muzeju, Turci su ovo mjesto zauzeli 1557. godine, da bi nakon toga Ferhad-beg 1577. godine sagradio most na rijeci Uni da prevede vojsku na teritoriju sadašnje Hrvatske.

Betonski most na istom mjestu sagrađen je prije Drugog svjetskog rata, najvjerovatnije u periodu 1930-1940. godine.

Građevina je u ratu oštećena i do obnove je izgrađena drvena konstrukcija.

Most na rijeci Uni je u avgustu 1995. godine bio most spasa za 100.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, uglavnom sa područja Banije, Korduna i Like koji su protjerani u zločinačkoj akciji "Oluja", a prije toga i veza Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

Nakon pada Republike Srpske Krajine, po prelasku srpskih izbjeglica, most je srušen kako bi bio spriječen prelazak Hrvatske vojske u Republiku Srpsku.

Most je ponovo obnovljen 2000. godine, a od završetka sukoba do tada prelaz je omogućavala pontonska konstrukcija.

Ova građevina i sada čeka rekonstrukciju koju će zajedno finansirati BiH i Hrvatska, a koja je najavljena prije nekoliko godina.

Most na rijeci Uni 7. maja prešli su učesnici "Trke mira", globalne sportske manifestacije posvećene miru, harmoniji i prijateljstvu među ljudima i narodima svijeta bez obzira na nacionalnu, rasnu, vjersku ili političku pripadnost.

(Srna/MONDO)