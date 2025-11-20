Švajcarski mit o tišini: Da li je zaista ilegalno puštati vodu u WC-u poslije 22h?

Istina je složenija nego što izgleda

Izvor: Michael Gordon/Shutterstock

Zamislite mirnu noć, zvezdano nebo iznad Alpa, a vi pokušavate da ne probudite komšije dok idete u toalet. Možda ste čuli glasine da u Švajcarskoj poslije 22 sata puštanje vode u WC-u navodno može da bude ilegalno. A koliko u tome ima istine, a koliko je samo dio one čuvene švajcarske reputacije za stroga pravila i savršeni red?

Ovom temom pozabavio se portal iamexpat.ch. Uvod je privukao pažnju mnogih, prenosimo ga u cjelosti:

"Rijetko se dešava da Švajcarska dospe u naslovne priče širom svijeta, ali kada se to dogodi, strani mediji često senzacionalizuju ili čak preuveličavaju delove švajcarske kulture. To je posebno slučaj kada 'Dejli Mejl', između mnogih drugih sajtova, piše da ljudi u alpskoj zemlji ne smeju da puštaju vodu u WC-u posle 22 časa. Istina, međutim, kako kaže autor Džon Grin, nije tako jednostavna", piše u članku objavljenom 6. novembra 2025. godine.

"Ako želite da idete u toalet u svom stanu u Švajcarskoj noću, važi sljedeće: puštanje vode je zabranjeno!", napisao je njemački list Bild sa oduševljenjem u januaru 2023. godine. Ova tvrdnja je pratila britanski 'Dejli Mejl' koji je Švajcarsku svrstao na listu "najbizarnijih zakona na svijetu".

Prema britanskom tabloidu, ova zabrana važi jer vlada puštanje vode u toaletu u večernjim satima smatra bukom. Navodi i da je uobičajeno je da stanodavci uvode kućna pravila po kojima stanari ne smeju da puštaju vodu u periodu od 22 časa do 7 ujutru, jer to može da ometa komšije.

Puštanje vode poslije 22 časa nije protivzakonito, ali pravila postoje

Nažalost, oni koji se nadaju da je pravilo stvarno, doživljavaju razočaranje, jer puštanje vode u WC-u poslije 22 časa ni u kom slučaju nije ilegalno u Švajcarskoj. Fabijan Glor iz Švajcarskog udruženja stanara rekao je za Blick da "opšta zabrana korišćenja vodokotlića tokom noći previše narušava lična prava stanara" i da, ukoliko komšija bude probuđen zvukom WC-a ili tuša, nema pravo da zove policiju.

Iako puštanje vode nije zabranjeno, švajcarska vlada je ipak navela da je zabranjeno "praviti buku i ometati komšije" između 22 časa i 6 ujutru, što se u Švajcarskoj često naziva policijskim časom. Vlasti su takođe brzo napomenule da je slično pravilo na snazi i u Njemačkoj i drugim zemljama.