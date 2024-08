Prosvjetari na mukama: Kasne doprinosi i naknade za prevoz, prednost imaju penzije

Oko 19.000 nastavnika i drugih radnika, zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, ne može koristiti zdravstvenu zaštitu, jer im nisu uplaćeni doprinosi, kažu iz Sindikata obrazovanja RS.

Ali, to nije jedina nevolja koja je snašla zasposlene u prosvjeti. Kasne im i naknade za prevoz, koje su do sada uvijek dobijali do 5. u mjesecu.