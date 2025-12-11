logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Eksplozija probudila Sarajlije: Bačena bomba na ugostiteljski objekat

Eksplozija probudila Sarajlije: Bačena bomba na ugostiteljski objekat

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U sarajevskom naselju Bulevar na Stupu rano jutros na jedan ugostiteljski objekat bačena je eksplozivna naprava, ali niko nije povrijeđen, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.

Bačena bomba na ugostiteljski objekat u Sarajevu Izvor: FENA

Portparol Mersiha Novalić precizirala je da je događaj prijavljen jutros u 3.40 časova.

"Uviđajem će biti utvrđeno o kojoj vrsti naprave je riječ, odnosno da li je riječ o priotehničkom sredstvu, odnosno topovskom udaru ili nekoj drugoj vrsti naprave", izjavila je Novalićeva.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su na terenu i vrše uviđaj. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo bomba eksplozija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ