Eksplozija probudila Sarajlije: Bačena bomba na ugostiteljski objekat

U sarajevskom naselju Bulevar na Stupu rano jutros na jedan ugostiteljski objekat bačena je eksplozivna naprava, ali niko nije povrijeđen, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.

Izvor: FENA

Portparol Mersiha Novalić precizirala je da je događaj prijavljen jutros u 3.40 časova.

"Uviđajem će biti utvrđeno o kojoj vrsti naprave je riječ, odnosno da li je riječ o priotehničkom sredstvu, odnosno topovskom udaru ili nekoj drugoj vrsti naprave", izjavila je Novalićeva.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su na terenu i vrše uviđaj.

(Srna)