Sarajevo i Tuzla na vrhu liste najzagađenijih: Indeks kvaliteta vazduha u "crvenom", opasno za hronične bolesnike

U Sarajevu je vazduh jutros vrlo nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 212, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Kod osoba sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće je pogoršanje simptoma bolesti.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju. I svi ostali morali bi izbjegavati veća naprezanja.

Vazduh je nezdrav u Tuzli sa indeksom 196, u Travniku 176, Hadžićima 172, Ilijašu 171, Visokom 170 i Kalesiji i Kaknju 164.

Nezdrav vazduh je i u Doboju i Maglaju sa indeksom 161, u Zenici 160, te Lukavcu i Živinicama 155.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Banjaluci sa indeksom 134, u Livnu i Gacku 127, u Brodu 106 i Trebinju 104.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.