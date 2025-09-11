logo
Posebna sjednica Vlade RS: U sali Dodik i Stevandić

Autor Dragana Božić
0

U Banjaluci je počela posebna sjednica Vlade Republike Srpske o prijedlogu zaključaka o aktivnostima Vlade Srpske u predstojećem mandatu.

Posebna sjednica Vlade RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Sjednici prisustvuju Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Ono što je novina je da se ova sjednica po prvi put prenosi uživo.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpska ulazi u jedan izazovan period, te da s tim u vezi traži maksimalan angažman svih ministara koji će biti u obavezi da imaju svakodnevnu komunikaciju sa građanima.

"Naša odlučnost mora biti toliko jasna i vidljiva da bez bilo kakve zadrške moramo tako nastupati", rekao je Minić na posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske.

On je istakao da su ministri dobili zadatak da naprave i prezentuju plan rada za pravih 100 dana mandata.

"Sve ono što ste dostavili unio sam u ekspoze i o tome ćemo danas razgovarati", istakao je Minić.

On je rekao da će nakon ove, i zajedničke sjednice sa Vladom Srbije, naredna biti održana u Trebinju.

"Svi ministri će do utorka dostaviti plan. U srijedu svi ministri idu u Hercegovinu. Zvaćemo predstavnike lokalnih zajednica i prikupićemo informacije sa terena", istakao je Minić.

On je naveo da će od ministara tražiti prisustvo 24 časa dnevno.

(Srna/Mondo)

