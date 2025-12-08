Poslije Trampovog napada na Zelenskog, Kremlj poručuje: "Dajte nam rezultate pregovora"

Dmitrij Peskov komentarisao je razgovor SAD-a i Ukrajine i objasnio šta je potrebno za postizanje rezulata.

Izvor: Shutterstock

Kremlj sada želi da razume rezultate razgovora koje su Sjedinjene Države vodile sa Ukrajinom nakon nedavnog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što znate, u Moskvi je tokom sastanka Putina sa Vitkofom i Kušnerom obavljen detaljan posao. Zatim su, na osnovu rezultata postignutih u Moskvi, Vitkof i Kušner radili sa delegacijom ukrajinskih pregovarača predvođenom Rustemom Umerovom. Sada nam je važno da razumijemo rezultate tog rada", rekao je Peskov novinarima.

Nejasnoće oko Trampove izjave

Peskov nije želio da komentariše izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, za razliku od svoje pratnje, nije bio upoznat sa sadržajem mirovnog plana.

"Ne znamo tačno koje su razlike u mišljenjima", kratko je primijetio.

Potreba za "tihom diplomatijom"

Naglasio je da su strane svjesne kako je "megafon-diplomatija" neproduktivna i da je za postizanje rezultata potreban diskretan i tih rad.

"Stoga se nadamo da ćemo dobiti takve informacije. Tada će biti jasno", dodao je portparol Kremlja, prenosi Index.

Sastanci u Moskvi i na Floridi

Podsjetimo, Putinov sastanak sa Vitkofom i Kušnerom završen je 3. decembra u Moskvi. Prema riječima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova, susret usmjeren na ukrajinsko rješenje bio je konstruktivan i sadržajan. Strane su navodno razgovarale o nekoliko opcija mirovnog plana, uključujući teritorijalna pitanja, i dogovorile se da ostanu u kontaktu.

Nakon toga, 6. decembra na Floridi su završeni trodnevni razgovori američkih i ukrajinskih predstavnika, nakon kojih su Vitkof i Kušner telefonski razgovarali sa Zelenskim. Prema informacijama portala Aksios, SAD pokušava da primeni novi pristup rešavanju teritorijalnih sporova u pregovorima sa Ukrajinom.