"Ja ovo nisam vidio u životu": Amerikanac šokiran igrom Sinera na Vimbldonu!

Ben Šelton je bio iskreno šokiran kako igra Italijan.

Izvor: Twitter/Tennis Letter

Ben Šelton je izgubio od Janika Sinera u četvrfinalu Vimbldona i jasno mu je da nije imao šanse. Iako se mučio sa povredom Italijan ga je dobio 7:6, 6:4, 6:4, a mladi Amerikanac je bio u šoku poslije duela. Nivo igre najboljeg na ATP listi ga je ostavio bez komentara,.

"Nikada nisam vidio nešto tako. Kada prolazite kroz turnir ne dešava vam se da neko igra kao on, skoro pa duplo brže od bio koga drugog", rekao je šokirani i iskreni Ben Šelton.

Momka koga znamo po tome što je "spuštao slušalicu" Novaku Đokoviću pa mu se to obilo o glavu teško je pobijediti. Ušao je u Top 10 na svijetu i ovih dana ga sa grend slemova izbacuju samo dvojica najboljih - Janik Siner i Karlos Alkaraz.

"To me frustrira, mngoo stvari vezanih za to. Njih dvojica su jako različiti igrači i drugačiji izazovi. Sa Sinerom sam najviše igrao i brzina njegovih loptica je zaista jako velika. Nikada nisam vidio nešto tako.Uglavnom sam jako dobar u prilagođavanju tempu, ali teško je kada neko tako jako udara lopticu sa obje strane terena i servira kao on. Imao sam dobru ideju šta da radim tokom meča, servirao sam bolje nego u Australiji, pametnije. Ipak pao mi je procenat prvog servisa kada mi je bio najpotrebniji. Igrao sam previše forhenda, kao da sam igrao na sporijem terenu, na šljaci recimo. Ja još uvijek učim da igram na travi i šta je najbolje da radim", istakao je Ben Šelton.

