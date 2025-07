"Radije ne bih": Novaka pitali za englesku kraljicu, ali to će zauvijek ostati tajna

Novak Đoković nije novinarima želio da otkrije detalje razgovora i susreta sa kraljicom Kamilom.

Izvor: Printscreen/X/Royal Central/Youtube/Wimbledon

Novak Đoković je na konferenciji za medije poslije pobjede nad Flavijom Kobolijem dobio razna pitanja, pa i ona - kraljevska. Savladao je Italijana iako je poražen u prvom setu, a nakon priče o tenisu govorio je o susretu sa britanskom kraljevskom porodicom.

Sastao se na Vimbldonu sa kraljem Čarlsom i njegovom suprugom Kamilom kada je ona došla da pozdravi skupljače loptica. Uradila je to jer je ovaj turnir oduvijek bio pod pokroviteljstvom kraljevske porodice. O čemu su razgovarali?

"Radije ne bih da podijelim to, privatna je stvar... Pitala me je jedno pitanje koje nema veze sa tenisom, baš je bila prijatna. Velika je čast i privilegija da se rukujem sa kraljicom Engleske. Imao sam tu čast i 2010. sa pokojnom kraljicom Elizabetom. Fenomenalna stvar i za Vimbldon, da kraljevska porodica bude tu. Oni uvijek dolaze na Vimbldon, i dalje se interesuju za naš sport i to je baš lijepo", rekao je Novak.

Šta je rekao o meču?

"Odajem mu priznanje za danas, igrao je dobro. Nisam očekivao da će tako servirati. U jednom momentu nisam mogao da ga pročitam, izuzetno je napredovao od posljednjeg puta kada smo igrali. Rezultati pokazuju koliko je zapravo napredovao. Rekao sam mu na mreži da je pred njim svijetla budućnost", rekao je Novak o Flaviju Koboliju.

