Siner rekao da "nema izgovora", ali nije tako mislio: Italijan "igra igrice" pred meč sa Novakom

Janik Siner je rekao da "nema izgovora" pred meč sa Novakom u polufinalu Vimbldona, ali je ipak pričao o povredi koju ima.

Izvor: Youtube/ Wimbledon /Screenshot

Janik Siner je prvo igrao igru sa rivalima, medijima i javnošću oko svog treninga pred duel sa Benom Šeltonom, a na kraju je ipak trenirao i uspio je da pobijedi Amerikanca rutinski u tri seta. Ipak, novinare je poslije meča zanimalo u kakvom mu je stanju rame.

Italijan koji je prvi na ATP listi je još u prvom gemu meča sa Grigorom Dimitrovom u četvrtom kolu nezgodno pao na rame, a na meču sa Šeltonom je izašao na teren sa rukavom oko ruke i ramena. Poslije meča je odmah govorio o povredi.

"Kada si na meču sa mnogo tenzije, pomalo i prestaneš da razmišljaš o tome. Stvari su se popravile u odnosu na prethodne dane. Juče sam bio kratko na treningu. Čekam nastavak turnira, nema izgovora. Došao sam ovdje da igram tenis. Pokazao sam danas da mi atmosfera mnogo pomaže i zahvalan sam svima na tome", poručio je Siner.

Šta je rekao Siner o meču?

"Naravno, sada je osjećaj sasvim drugačiji, veoma sam zadovoljan. On je imao neke svoje šanse. Bilo je malo problema u posljednjem gemu da završim posao. Mi sada igramo sve češće i češće, pa se još bolje poznajemo. Već se unaprijed radujem našim teniskim bitkama. Bilo je zadovoljstvo i velika čast igrati pred vama. Sjećam se kada sam prvi put igrao na Centralnom terenu i kada sam prvi put igrao polufinale. Naravno da se ovom novom radujem. Vjerujem da će ovo biti bolje. Kada sam bio mlađi, prije tri godine, to je bilo drugačije. Sada sam sve češće na velikoj sceni, navikavam se na to. I dalje je čudesno, ovo je za mene poseban turnir i mnogo mi znači. Svakako se nadam još jednom dobrom meču", pričao je Siner poslije pobjede nad Šeltonom.

Kada igra sa Novakom?

Prvi na ATP listi će se sastati sa Novakom Đokovićem u petak, vjerovatno u drugom meču na Centralnom terenu oko 18 časova.

