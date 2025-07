Janik Siner na Vimbldonu prevario cijeli svijet: Otkriveno gdje je bio dok se čekala najvažnija vijest

Italijanski teniser Janik Siner trenirao u zatvorenom i tako prevario se na Vimbldonu, pošto o povlačenju sa turnira uopšte ne razmišlja.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner, trenutno najbolji igrač na ATP listi, na neobičan način prošao je u četvrtfinale Vimbldona. Bugarin Grigor Dimitrov imao je prednost od dva seta, a zatim je pri rezultatu 2:2 u trećem setu predao meč zbog povrede. Janik Siner ga je tješio, a mnogi u tom trenutku nisu znali da bi italijanski teniser sljedeći mogao da se povuče sa Vimbldona.

Iako je tokom meča pokazivao da ga boli lakat, pa i tražio medicinsku pomoć zbog toga problema, Siner nije davao znake svom timu da će prekinuti meč. Spekulacije o Sinerovom povlačenju sa Vimbldona počele su tek nakon što je izborio plasman u četvrtfinale, a dodatno su "podgrijane" kada se pronio glas da je Italijan otkazao trening u utorak popodne. Tu informaciju demantuje njegov trener.

"Otišli smo na zatvorene terene i samo smo mu dodavali lopte 20-30 minuta, samo da osjeti loptu. Biće on dobro, bilo je lijepo izaći na teren. Nemoguće je da on uzme slobodan dan", rekao je Kejhil koji veoma dobro poznaje Siner i koji mu je pomogao da stigne do prvog mjesta na ATP listi.

Iz njegovih riječi može se zaključiti da će Janik Siner igrati u srijedu popodne, iako javnost nije dobila informacije o rezultatima magnetne rezonance koju je Italijan radio. Navodno, on je bio podvrgnut snimanjima zbog bolova u desnom laktu, koji su posebno bili očigledni pri servis, kada je trebalo ruku da podigne visoko iznad glave.

Podsjećamo, Janik Siner u četvrtfinalu igra protiv Bena Šeltona, a eventualni protivnik u polufinalu mu je bolji iz meča Novak Đoković - Flavio Koboli. Već se zna da će Janik Siner i Ben Šelton igrati drugi meč na terenu broj 1, praktično u isto vrijeme kada Đoković i Koboli budu na Centralnom terenu. Prije italijanskog i američkog tenisera četvrtfinalni meč odigraće Iga Švjontek i Ljudmila Samsonova.