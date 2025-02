Svjetski mediji nasjeli na lažnu priču: "Ronaldov sin dao 10, a Mesijev 11 golova na jednoj utakmici"

Sin Kristijana Ronalda dao je 10, dok je sin Lionela Mesija postigao je čak 11 golova na jednoj utakmici, ali je to bila izmišljena priča...

"Sin Lionela Mesija dao je 11 golova na jednoj utakmici". Ta priča proširila se na društvenim mrežama samo nekoliko dana pošto se pojavila priča da je sin Kristijana Ronalda postigao 10 pogodaka na jednoj utakmici u mlađim kategorijama. Šta je zajedničko za te dvije priče? Obje su lažne...

Neko je na internetu želio da se našali, pa je tako prvo osvanula priča o tome da je Kristijano Ronaldo junior dao 10 golova za Al-Nasr u Saudijskoj Arabiji. Ubrzo poslije toga se pojavila slična priča, samo za Tijaga Mesija i to kako je on dao 11 pogodaka za tim Inter Majamija do 13 godina. Nasjeli su na to mnogi svjetski mediji.

Neki od najpoznatijih svjetskih medija objavili su ove priče, pisali su o tome, hvalili nasljednike dvojice legendarnih fudbalera. Ipak, ubrzo su ih obrisali. Shvatili su da su nasjeli na razne objave na društvenim mrežama, pa su morali da reaguju.

