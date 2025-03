Velika čast za Srbiju - četvorica među najboljima u istoriji Evrolige!

Evroliga je povodom 25. rođendana izabrala najvažnije košarkaše za svoje takmičenje. Među njima su se našla i četvorica Srba.

Izvor: MN PRESS

Evroliga proslavlja 25. rođendan i u to ime izabrala je isto toliko igrača koju su obilježili elitno takmičenje. Među njima su se, naravno, našli i momci iz zemlje košarke - Srbije. Njih četvorica - Dejan Bodiroga, Miloš Teodosić, Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić menjali su istoriju košarke i Evrolige.

U prvoj objavi Evrolige nije bilo Srba, tada su počasno mjesto zauzeli Vasilis Spanulis, bivši igrač Olimpijakosa i sada trener Monaka, potom trenutni igrač Asvela Nando de Kolo. Svoje mjesto je imao i legendarni Španac Serio Ljulj, potom Romunas Šiškauskas i Hrvat Nikola Vujačić koji je igrao za Split, Asvel, Makabi, Olimpijakos i Efes.

U drugom krugu već je bilo mjesta i za MVP Evrolige i dvostrukog osvajača elitnog takmičenja Vasu Micića. Srbin je ostavio veliki trag u ovom takmičenju kao igrač Efesa, Evroligu je osvojio 2021. i 2022, a MVP je postao 2021. Pored Micića u ovom timu su se našli i Dimitris Dijamantidis, Majk Džejms, Entoni Parker i Serhio Rodrigez.

Evroliga je riješila da prvi Srbin u izboru 25 najboljih igrača bude upravo Micić, a evo i zbog čega: "General i strijelac koji je sa Efesom postepeno izrastao u pobjednika, Vasilije Micić je osvojio gotovo sve što je bilo moguće osvojiti u Evroligi. Micić je doveo Efes do uzastopnih titula Evrolige kao MVP fajnal fora 2021. godine, a zatim i 2022. Bio je MVP Evrolige u sezoni 2020/21 i osvajač nagrade za najboljeg strijelca Evrolige Alfonso Ford, sa prosjekom od 18,2 poena u sezoni 2021/22".

Treći krug

U trećem izboru našla su se čak dvojica Srba u jednoj veoma zanimljivoj postavi... Miloš Teodosić i Dejan Bodiroga našli su se u ekipi sa Edijem Tavaresom, Lukom Dončićem i Jorgosom Printezisom.

O Milošu Teodosiću Evroliga je rekla: "Od kada je prvi put stigao u Evroligu u sezoni 2007/08, Miloš Teodosić oduševljava ljubitelje košarke na kontinentu. Bilo da je to bilo sa Olimpijakosom iz Pireja (2007 - 2011), CSKA iz Moskve (2011 - 2017), Virtus Bolonjom (2022/23) ili Crvenom zvezdom, nejverovatna vizija srpskog pleja donijela je radost na ekranu. Upisao je 1.477 asistencija", stoji na sajtu Evrolige.

O Dejanu Bodirogi je rečeno: "On je do danas jedan od najboljih primjera onoga što je evropska košarka bila u istoriji. Elitni strijelac sa vanzemaljskim razumijevanjem igre, Bodiroga je jedan od najuspješnijih košarkaša u istoriji igre. Tokom karijere koja je krenula 1990-ih, a zatim dostigla vrhunac u pet sezona Evrolige u periodu između 2001. i 2007. godine, srpski svestrani šuter je postigao ono što niko prije ni poslije njega nije uradio. Bodiroga je jedini igrač u istoriji Evrolige koji je vodio dva različita kluba do titula Evrolige kao MVP Fajnal-fora u uzastopnim sezonama".

Četvrti krug

U četvrtom biranju našao se i Bogdan Bogdanović. Kapiten reprezentacije Srbije našao se u ekipi sa Kajlok Hajnsom, Huanom Karlosom Navarom, Majkom Batistom i Teom Papalukasom.

Evroliga je o Bogdanoviću rekla: "Jednom od najboljih strijelaca u istoriji takmičenja - Bogdanu Bogdanoviću je bilo potrebno samo pet sezona da svoje ime upiše u legendu. Debitovao je u Evroligi sa Partizanom u sezoni 2012/13, a godinu dana kasnije je proglašen za Zvijezdu u usponu Evrolige 2013/14, nakon što je prosječno postizao 14,8 poena po utakmici".

"Bogdanović se potom pridružio Fenerbahčeu da bi igrao kod trenera Željka Obradovića, 2015. godine pomogao je timu da se plasira na Fajnal-for prvi put u istoriji kluba. Bogdanović je osvojio i drugi uzastopni trofej Zvijezde u usponu 2015. godine, nešto što su samo dvojica igrača postigla u istoriji Evrolige - Nikola Mirotić i kasnije Luka Dončić.

Peti krug

U posljednjem odabiru Evrolige nema Srba, tu se nalaze Rudi Fernandez, Šarunas Jasikevičijus, Šejn Larkin, Manu Đinobili i Kostas Slukas. Elitno takmičenje je na poseban način opisalo trenutnog trenera Fenerbahčea, kao harizmatičnog košarkaša sa velikim kvocijentom inteligencije.

"Jasikevičijus je bio jedna od prvih superzvijezda u Evroligi prije nego što je postao uspešan trener. Jasikevičijus je i dalje jedini igrač koji je u ovom vijeku osvojio tri uzastopne titule Evrolige. Pomogao je Barseloni da osvoji svoju prvu titulu Evrolige 2003, a zatim je nakon prelaska u Makabi iz Tel Aviva, gdje je vodio vjerovatno jedan od najboljih timova u istoriji takmičenja, podigao uzastopne titule Evrolige 2004. i 2005. godine."

Proces selekcije za TOP 25 igrača Evrolige kombinovao je glasove glavnih trenera Evrolige koji su osvojili prvenstvo, bivših članova tima i MVP, predstavnika medija i navijača. Treneri i igrački velikani dali su po 40 odsto finalnih glasova, a mediji i navijači po 10 odsto.

TOP 25 igrača Evrolige

Rudi Fernandez Šarunas Jasikevičijus Šejn Larkin Manu Đinobili Kostas Slukas Kajl Hajns Huan Karlos Navaro Majk Batist Teo Papalukas Bogdan Bogdanović Miloš Teodosić Dejan Bodiroga Edi Tavares Luka Dončić Jorgos Printezis. Dimitris Dijamantidis Majk Džejms Entoni Parker Serhio Rodrigez Vasilije Micić Vasilis Spanulis Nando de Kolo Serhio Ljulj Romunas Šiškauskas Nikola Vujačić

