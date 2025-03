Federer u penziji zarađuje duplo više od Đokovića!

Iako je Novak Đoković zaradio daleko najviše novca od tenisa i nagrada na turnirima, njegov rival Rodžer Federer proslavio se u posljednjim godinama pametnim ulaganjem. Tako danas ima skoro duplo veću zaradu od Srbina.

Novak Đoković postavio je mnoge rekorde u tenisu, a pored toga što ima najviše grend slemova (24), najviše mastersa (40) i što je proveo najviše nedjelja na vrhu ATP liste (428), isto tako Nole je lider po zaradi. U dosadašnjem dijelu karijere zaradio je preko 180 miliona dolara samo od nagrada na turnirima, po čemu je apsolutni rekorder ispred Rafaela Nadala (135 miliona) i Rodžera Federera (130).

Interesantno je da su i Nadal i Federer uvek dobijali više novca od sponzora od Đokovića, dok je još nevjerovatniji podatak da se tradicija nastavlja i u "penziji". Federer se povukao sada već davne 2022. godine, ali ima veliku zaradu "sa strane" pošto je na vrlo pametan način počeo da ulaže novac vidjevši da mu se karijera bliži kraju.

Tako je od sponzora, marketinga i biznisa u posljednjih pet godina zaradio oko 500 miliona dolara, odnosno njegova zarada je veća nego Đokovićeva. Prema nekim informacijama, Federer je zaradio ukupno oko 170 miliona dolara više od Noleta.

Kako je Federer zaradio ogroman novac?

Iako je Federer prije svega bio miljenik marketinških kompanija i medija, znao je da povuče i pametne poteze. Tako je kupio tri odsto vlasništva kompanije za sportsku opremu "On Running" prije nego što će oni izaći na berzu u septembru 2021. godine. Nije trebalo dugo da se ispostavi da ova kompanija iz Švajcarske odlično posluje, posebno još kada ima i Federera za zaštitno lice, pa mu je to donijelo ozbiljan priliv novca.

Tako je u godini svog penzionisanja zaradio duplo više novca od Novaka Đokovića, a to njemu nije bila "rđava" godina i zaradio je preko 40 miliona dolara (10 od nagrada na teniskim turnirima).

Zahvaljujući tome što je Federer od početka bio uz ovu kompaniju i učinio je prepoznatljivom na teniskim turnirima, popularnost brenda je naglo porasla, a vrijednost "On Running" dostigla je 12 milijardi dolara). Kada su akcije dostigle vrijednost od 24 dolara, vrijednost Federerovog udjela skočila je na nevjerovatnih 360 miliona dolara - što je skoro tri puta više od onoga što je zaradio na teniskim terenima i gotovo dvostruko više od ukupne Đokovićeve zarade.

Šta je uopšte Federerova kompanija?

"On Running" je kompanija koja prije svega pravi sportsku opremu - trenerke, patike, dresove... Prepoznatljiva je po neobičnom dizajnu, vrlo drečavom, koji su inače proslavili teniseri poput Ige Švjontek ili Bena Šeltona, dok su angažovali i talentovanog Žoaa Fonseku koji baš za Rodžera Federera kaže da mu je idol.

Upravo sa Federerom imali su zanimljivu kolaboraciju kada je dobio specijalne patike "The Roger" poslije čega je skočila njihova zarada, dok su iz kompanije izuzetno zahvalni na doprinosu koji je u godinama poslije toga Švajcarac dao.

"Rodžerov doprinos uspjehu i ogromnoj popularnosti modela 'The Roger Pro' je nesporan i on nastavlja da bude jedan od naših inovativnih lidera. Njegovo bogato znanje i ekspertiza bili su nam ključni u svakom aspektu dizajna i tehnologije performansi prilagođene zahtevima igre", naveo je portparol kompanije "On".

Gdje još ulaže Rodžer Federer?

Osim u kompaniju "On", gde je uspio da prizove čak i holivudsku glumicu Zendeju sa kojom je glumio u reklami, Federer ima i razna druga interesovanja od kada se penzionisao.

Prema nekim informacijama, ulagao je u kompaniju "NotCo". U pitanju je prehrambena industrija i "NotCo" važi za jednu od kompanija sa najbržim rastom na tržištu, s tim da nisu poznati podaci koliko zarađuje Švajcarac od njih. Ipak, uvijek ga zanimaju novi projekti i zainteresovan je da uloži novac i dodatno zaradi.

