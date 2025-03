Federera pitali ko je najveći svih vremena: Nije svjestan da je rekao "Novak", pojeo bi se zbog toga

Rodžer Federer upitan je ko je za njega najveći svih vremena, a potom je iznio argumente u kojima je opisao samog sebe. Ipak, od tada je sve to preuzeo Novak Đoković. Nije ni svjestan Federera da je svog rivala proglasio za najvećeg i gorko se kaje.

Ko je najveći teniser svih vremena? Novak Đoković ima sve argumente na svojoj strani pošto je osvojio najviše grend slem titula (24), ima najviše mastersa (40) i jedini je koji ih je osvojio sve, potom tu je i rekordan broj nedjelja na vrhu ATP liste (428), kao i bolji međusobni skor od dvojice svojih najvećih rivala.

Nedavno je Rafael Nadal priznao da je po njegovom mišljenju Novak Đoković najveći koji je igrao tenis, ali tako nešto nismo još čuli od Rodžera Federera. I pitanje je da li ćemo ikada. Upravo je Federer ponosno nosio titulu "najboljeg igrača u istoriji" od kada je prestigao Pita Samprasa po broju osvojenih grend slemova, pa je jasno bilo da je to osnovni argument koji će se gledati. Međutim, to je važilo samo za Federera...

Kada su Nadal i Đoković uspjeli da izjednače njegov rekord, pa i da ga obore (Nadal je stao na 22, a Đoković trenutno ima 24), najednom je to postalo manje bitno. I zato je Federer i dalje jako oprezan kada govori na ovu temu, pošto ne želi da ijednom od svojih rivala "skine kapu". Zna da je njegov status bezbjedan kod medija.

Ko je za Federera najveći teniser ikada?

Trudio se Federer da nikada previše glasno ne govori na ovu temu jer je znao da su ga mediji, posebno na Zapadu, proglasili za najvećeg svih vremena kada je 2009. godine podigao svoj 15. grend slem na Vimbldonu. Time je oborio rekord Pita Samprasa i uglas je dobio status "G.O.A.T.", što se malo teže mijenja ako ste Švajcarac.

Pred posljednji turnir u karijeri, na Lejver kupu 2022. godine, Federer je upitan da li mu "smeta gdje je u debati o najvećem ikad ili je ponosan gdje je u njoj", gde je imao vrlo zanimljiv odgovor.

"Jako sam ponosan zbog toga gdje sam [u toj debati, prim. aut.]. Jedan od posebnijih momenata u mojoj karijeri bio je kada sam osvojio 15. grend slem na Vimbldonu dok me je gledao ponosni Pit Sampras. Sve poslije toga bio je bonus. To je bio taj rekord", naglasio je Federer šta je za njega najvažnije u tenisu.

Zaboravio je samo poslije da kaže da je taj rekord poslije pripao Novaku Đokoviću. U trenutku kada je pričao sva trojica imala su po 20 titula, a zatim je Nadal osvojio još dvije, dok je Đoković četiri: "Naravno i neki rekordi drugi usput koji će se sada samo mijenjati. Igrači će juriti rekorde, i ja sam takođe, ali ne u prvim godinama svoje karijere. Kad sam se jako približio rekordu Pita Samprasa gledao sam da li sam zadovoljan svojim životom, gledao sam kako da prilagodim kalendar, a jako sam srećan što sam poslije tog rekorda osvojio još pet grend slemova. I imam još 100 titula i još mnogo toga. Ponosan sam na to. Ne morate da imate sve rekorde da biste bili zadovoljni", pojasnio je Švajcarac.

Po ovome što je ispričao, najveći teniser svih vremena je Novak Đoković - pošto je oborio sve rekorde koji su Federeru donijeli tu titulu - samo što tako nešto vjerovatno nikad nećemo čuti.

Šta je sve Đoković "uzeo" Federeru?

Malo je rekorda koji će poslije Novaka Đokovića ostati u rukama Rodžera Federera. Dobro pamtimo koliko je Švajcarac cvjetao zbog 310 nedjelja na vrhu ATP liste, dok je Đoković (trenutno) na 428. Takođe, Nole ima i četiri grend slema više, iako je Federer "vodio" 16:1 poslije sezone 2010.

Ne zaboravimo da Đoković ima čak 40 mastersa nasuprot 28 kojih pripadaju Federeru, dok je tu i bolji međusobni skor 27-23. U međuvremenu je Nole "skidao" i rekorde na završom mastersu... Na Vimbldonu su inače izjednačeni sa po osam titula, dok je pitanje i trenutka kada će Federer biti ispod Đokovića po ukupnom broju titula. Federer je u penziju otišao sa 103, dok je Nole na 99, s tim da je lider Džimi Konors sa 109.

Kada jednog dana Đoković ode u penziju, na malom broju rekorda će pisati ime Rodžera Federera, pa je tako sada u toku "napad" i na broj nedjelja provedenih u najboljih pet na svijetu. I to je uskoro Noletovo.

U kakvim su odnosima Federer i Đoković?

Dobro je poznato da je Đoković nervirao Federera kada se pojavio na velikoj sceni pošto za razliku od drugih tenisera nije došao da se divi Švajcarcu. Odmah je želio da ga pobijedi što je Federer teško podnio, tako da je bio vrlo bezobrazan prema Đokoviću i to srpski as nije zaboravio do dana današnjeg.

Poslije svega, Federer je priznao da je bio nepošten prema Đokoviću: "Bio je tip koji je došao da pokvari žurku za moje i Nadalove navijače... Moji navijači na početku ga nisu voljeli jer su govorili da ja igram sa lakoćom, za razliku od njega. Onda je došao Đoković koji ima drugačiji karakter, želi da osvoji sve po svaku cijenu. Takođe, Novaka su pogađali i navijači, što je i neke odbijalo".

"Mislim da ga mnogi nisu razumjeli. Ne gledajte medije i vidjećete kakav je. Ako ne pričamo o tenisu, ko je on? Koje su njegove vrijednosti? Mislim da izuzetno brine za svoju porodicu i da je brižan".