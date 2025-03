Pogledajte u Nadalove prste i biće vam jasno: Slučajno otkrio istinu o Đokoviću i Federeru

Rafael Nadal u intervjuu govorio o rivalstvu sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom, a jednom spontanom reakcijom pokazao je koga smatra većim od njih dvojice.

Izvor: Youtube/Served with Andy Roddick/Printscreen

Rafael Nadal gostovao je u podkastu kod bivšeg tenisera Endija Rodika i iako je Amerikanac rekao da ga neće pitati da poredi sebe sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom, kao ni za istorijska rivalstva koja su imali i koja ostaju vječna, međutim jedna spontana reakcija bila slikovitija od hiljadu riječi.

Nakon dugačkog izlaganja koje je Endi Rodik imao o Rodžeru Federeru, koga je nazvao Nadalovim najvećim rivalom, vidjeli smo kako je Nadal promijenio izraz lica. Svjestan je i sam koliko je njihovo rivalstvo, uopšte "Fedal" pomama značila obojici, ali je ipak na neki način Novak Đoković bio njegov najveći protivnik o čemu svjedoči i statistika. Zato je u trenutku kada je spomenuo rivalstvo sa Federerom, nesmotreno prstima pokazao "pod navodnicima". I to dovoljno govori, pogledajte:



"Ako ću biti iskren, bio je drugačiji pristup kada bih igrao sa njima dvojicom", rekao je Nadal uz osmijeh: "'Rivalstvo' sa Federerom je bilo atraktivnije za navijače nego sa Novakom. Iako sam igrao više sa Novakom, igrali smo podjednako važne mečeve, ako ne i važnije. Kod Federera je bilo jasno, ja bih radio jednu stvar, a on drugu", rekao je Nadal.

Ko je teži rival Nadalu - Federer ili Đoković?

Nadal je imao bolji skor protiv Federera i dobio ga u 24 od 40 duela, a imao je uvijek jasnu strategiju. Zato mu je uvijek bilo lakše da se pripremi za Federera: "Napao bih mu bekhend u svakom poenu. S druge strane Federer je bio agresivniji, svaki put kada bi odigrao forhend znao bih da napravio korak unazad u tom poenu, to je najteži udarac za mene. Bio je to šah. Svi su znali šta će se desiti i kakva je strategija. Kada je igrao dobro, pobjeđivao me i obrnuto", rekao je Nadal kod Rodika.

"Ja sam ga na početku karijere više pobjeđivao na šljaci, potom i na betonu, a onda je na kraju karijere napravio promjenu i igrao je dosta ofanzivnije bekhendom. I mislim da je pravio grešku protiv mene na početku karijere. Igrao je 'top spinom' bekhendom i dozvoljavao mi da igram forhend. Poslije je pravio više rizika. Čak mislim da je ta 2017. godina i najbolja njegova godina karijere. U smislu da si bio u njegovim rukama, na tvrdoj podlozi naravno", iznenadio je Nadal svojom analizom Amerikanca, koji ipak ne pamti kako je igrati protiv Federera u tim godinama.

"Igrao je veoma efikasno i njegov servis je bilo teško pročitati. Naravno, bio je veoma precizan, ali taj servis je bio težak za čitanje jer je svašta mogao da uradi."

Kako je Nadalu bilo protiv Đokovića?

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

"Protiv Novaka je bilo drugačije. Više je bilo do toga da možeš ti da imaš strategiju, ali da moraš da igraš dobro sve vrijeme. Ne igramo isti stil, ali to nije jasna strategija bila. Znao sam šta da radim Federeru, ali ne Novaku. Osjećaj je bio da moram da igram cijeli meč dobro i da znam da se prilagođavam", rekao je Nadal uz poruku da šta god je pokušavao, Đoković bi uspijevao da se opet prilagodi i iz toga je jasno da mu je uvijek bio teži rival.

"Ne smijem mu često na bekhend, posebno na visoke lopte, onda te namuči, tako da je nekada najbolje bilo igrati po sredini i ne dati mu uglove. Kada ga otvoriš i ne stvoriš dosta prostora, onda te uništi. Najbolje mijenja strane na svijetu. U smislu kontrole loptice, mislim da je najbolji protiv koga sam igrao. I ikada vidio", zaključio je.

Ko je najveći ikada za Nadala?

Iako o tome nije pričao kod Rodika, Nadal ne bježi od ove teme i uprkos tome što će ga kritikovati, spreman je da kaže da je za njega Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

"Da li je Novak najbolji u istoriji? Brojevi kažu da jeste. I za mene jeste. Na osnovu onoga što sam ja vidio, Novak je najveći svih vremena", poručio je Nadal i dodao: "Nemam problem sa egom i ne govorim stvari koje ne osjećam. Mislim da na kraju može da se kaže da sam ja bio više povrijeđen, da je on osvojio ovoliko grend slemova, titula i tako dalje... Ali, na kraju krajeva - imao je bolje tijelo od mene. Znate, to se i takođe računa."

"Uspjeli smo da ostvarimo nevjerovatan nivo zbog toga koliko smo tražili sami od sebe. To će se teško ponoviti. Znali smo da nismo smjeli da propustimo bilo šta, da je tu uvijek onaj drugi. Takva konkurencija nas je gurala preko limita", zaključio je analizu Nadal.

Šta o Nadalu kaže Đoković?

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Igrali su čak 60 puta i Novak Đoković je uspješniji sa 31 pobjedom, tako da to nikada neće zaboraviti, pa nema problem da kaže da je za njega i najveći rival: "Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", pričao je u jednom ranijem intervjuu Đoković.