"Šta je razlika između Novaka i Rodžera?": Rafa otvorio dušu, jedno ga je mnogo plašilo kod Srbina

Rafael Nadal objasnio je kakva je razlika u mečevima protiv Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer obilježili su jednu eru tenisa, mnogi je nazivaju "zlatnom erom" i momentima kada su svi ljubitelji ovog sporta mogli da uživaju u najboljim mečevima. Oni su dominirali, igrali su maltene u završnicama na svim grend slemovima, međusobnim duelima su rješavali pitanje šampiona. Kako je to izgledalo iz njihovog ugla?

Upravo je to bila tema o kojoj je pričao Rafa. U podkastu kod Endija Rodika napravio je poređenje sa preostalim članovima "velike trojke". Otkrio je šta je to pravilo razliku kada je trebalo da igra protiv njih, kako je razmišljao, čime se vodio. "Tačno je, mi ne bismo postali to što jesmo jedan bez drugog", počeo je Nadal.

Zatim je krenuo sa poređenjem. "Potpuno različit pristup mečeva. U mečevima sa Rodžerom je rivalstvo bilo malo atraktivnije za fanove, nego sa Đokovićem. Čak i ako sam igrao više mečeva sa Novakom, igrali smo dosta važnih mečeva, možda i više. Sa Federerom je strategija bila jasna, ja sam htio jedno, on je htio drugo. Ja sam htio da 'ubijem' njegov bekhend. Ako imam šansu da igram paralelu, onda to radim iz dva razloga, da probam da napravim viner ili zato što moram da ga sklonim iz jedne pozicije, da stvorim više prostora. On je pokušavao da izbjegne to, bio je agresivniji, kada god je udarao forhend, ja sam morao da idem korak nazad, to je najbolji forhend protiv kog sam ikada igrao. Rekao bih da je više bila šahovska partija, nije bilo tajni. Svi smo znali strategiju. Kada je igrao dobro, on je mene pobjeđivao, kada sam ja igrao bolje pobjeđivao sam. Ja sam ga češće pobjeđivao na šljaci, on mene na tvrdoj podlozi, sve dok ga nisam dobio par puta na betonu."

Zanimljivo je da je Španac ispričao da mu je Rodžer više problema pravio pred kraj karijere. "Onda je pred kraj karijere ušao korak više u teren, bolje riternirao, na početku karijere je protiv mene griješio, jer je igrao sa dosta topspina i davao mi je šansu da igram forhende. Na kraju karijere je više rizikovao i za mene je ta 2017. godina bila najbolji nivo tenisa kod njega. Iz mog ugla bar. U smislu da si osjetio da si u njegovim rukama, pričam za tvrdu podlogu. To je istina. Nije igrao na šljaci te sezone. Igrao je dosta agresivno, teško je bilo čitati njegov servis. Bio je dosta precizan, ali taj servis je težak za 'čitanje', jer je na isti način bacao lopticu, nije moglo da se procijeni šta će da uradi. Teško je bilo", objašnjava Nadal.

"Protiv Novaka nema strategije"

Onda je došao na red Đoković, odnosno Nadalovo objašnjenje i način pripreme za mečeve sa Srbinom. "Protiv Novaka je bilo malo drugačije. Protiv njega možeš da spremiš strategiju, ali moraš da igraš veoma dobro sve vrijeme. Nemamo isti stil, ali nije postojala jasna strategija protiv Novaka, protiv Federera sam napadao bekhend. Protiv Đokovića sam znao da moram da igram veoma dobro sve vrijeme, da se prilagođavam usred meča, da ne smijem da mu napadam bekhend previše, jer udara lopticu u penjanju, brže. Morao sam da koristim slajs više, ponekad mi je to dalo rezultat, ponekad sam mu slao loptice na sredinu, da ne pronalazi uglove. Ako ga ne 'otvorite' na terenu i ne nanesete mu previše štete, on će da nađe odgovor.

Rodik je zatim konstatovao da je Đoković najbolji ikada kada je u pitanju promena pravca. "Apsolutno je najbolji u tome. Ako pričamo o kontroli lopte, on je najbolji protiv kog sam igrao i najbolji kog sam ikada vidio", zaključio je Nadal.