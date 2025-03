Novak se iz dubine duše zahvalio Nadalu i Federeru

Novak Đoković se zahvalio Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru jer su ga pobjeđivali kada je bio mlad teniser. Kako je ispričao Đoković, danas ne bi bio to što jeste - najbolji svih vremena - da nije morao da se nosi sa njima.

Izvor: YouTube/RTCG - Zvanični kanal/Funny Zeitgeist/Screenshot

Novak Đoković i u 38. godini igra vrhunski tenis, pa bez obzira na to što je odavno dokazao da je najveći svih vremena - i dalje je "gladan" i nastavlja da se takmiči. Zbog toga je u posebnoj kategoriji sportista zajedno sa Lionelom Mesijem, Lebronom Džejmsom i Kristijanom Ronaldom, o čemu je bio upitan u nedavnom intervjuu za RTCG.

Nakon konstatacije da su sva četvorica u zrelim godinama i da i dalje pokazuju da su najbolji na svijetu, Novak Đoković je dobio "zadatak" da nađe šta im je to zajedničko. I nije mu trebalo mnogo da se zamisli.

"Mentalitet, prevashodno. To je vezivno tkivo. Šampioni smo iz različitih sportova, svaki sport ima svoje pojedinosti i specifičnosti i u biomehaničkom smislu sigurno ima uporedivih stvari - pokreta - iako je svaki sport jedinstven. Kada je u pitanju mentalitet, mogu da vidim stvari koje nas vezuju. Igrom slučaja poznajem Kristijana Ronalda i Džejmsa, nešto bolje nego Mesija mada sam takođe i njega upoznao, tako da sam kroz razgovore, kao i zajedničke treninge, mogao da se uvjerim da mi imamo sličan pristup treninzima. I kada niko ne gleda, kada nema publike i kamera, tada se trenira intenzivno, ako ne i intenzivnije, nego kada ste pred očima javnosti. Impresivno je to kod njih, divim im se i poštujem", rekao je Novak Đoković.

Zašto se Đoković zahvalio Federeru i Nadalu?

U nastavku odgovora, Novak Đoković je rekao da ta istrajnost koju vidi kod Kristijana Ronalda, Džejmsa i Mesija motiviše i njega samog, vjeruje da je slučaj i obratno, dok je takođe podsjetio i na primjere svojih najvećih teniskih rivala - Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Baš njima se zahvalio što je stigao tamo gdje je danas.

"Ta istrajnost je ono što me motiviše kod njih i vjerujem da je i obratno. Sa Federerom i Nadalom, moja dva najveća istorijska rivala, to je takođe bio slučaj. Oni su me vukli. Zbog njih sam ja postao teniser koji sam danas i koji sam bio do sada. Zbog toga što su me pobjeđivali u ranim fazama moje karijere", rekao je Đoković i dopunio sopstveni odgovor.

"Morao sam da nađem način da se idzignem i da nađem način da ih pobijedim u najvažnijim mečevima. Kroz tu spoznaju i usavršavanje sam spoznao i samog sebe i da je nebo granica. Tako gledam i na sve velike sportiste iz drugih sportova."

Izvor: Guliver/Getty Images/Matthew Stockman

Ko je najveći rival Novaka Đokovića?

Iako to Rafael Nadal neće priznati, pošto uvijek govori da je njegov najveći rival Rodžer Federer, s druge strane Novak Đoković nema nikakvu dilemu. Odigrali su toliko nezaboravnih mečeva da bi bilo ludo pomisliti da je neko drugi njegov najveći rival, o čemu je pričao više puta.

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", pričao je u jednom ranijem intervjuu Đoković.

"Igrao sam sa Đokovićem više nego sa bilo kim drugim, ali za mene je najveći rival Federer. Kada sam stigao Federer je već bio tu i on je bio prvi. U naponu moje karijere tu su bili Rodžer i Novak. Ali, u tim ranijm godinama koje su bile ključne to je uvijek bio Rodžer. Mislim i ne znam tačno zašto, da su moja rivalstva sa obojicom bila mnogo intenzivnija nego ono koje su oni imali između sebe. Nisam siguran zašto, ali mi djeluje da cijeli svijet to vidi tako. Možda je sa Rodžerom stvar u tome što su naši stilovi toliko različiti. A sa Novakom, to je bio nevjerovatan izazov", pričao je Nadal.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA, Guliver

Kakav skor Đoković ima sa Nadalom i Federerom?

Jedan od razloga zbog kojih Đoković kaže da mu je Nadal najveći rival je i što su igrali 60 puta, što je rekord u tenisu. Đoković je dobio dva duela više (31:29), od čega su igrali samo jedanput u posljednje tri godine. Bilo je to na Olimpijskim igrama u Parizu gdje je Đoković lako trijumfovao (6:1, 6:4), dok su se potom susreli i na meču egzibicionog karaktera u Džedi. Takođe, Đoković je i tu trijumfovao.

Naravno, najviše će se pamtiti njihovo finale Australijan opena 2012. godine, koje je trajalo bezmalo šest sati, dok je interesantno i da je Đoković jedini koji je uspio da pobijedi Nadala više od jednom na Rolan Garosu.

Što se tiče duela sa Federerom, tu je Đoković i ubjedljiviji i dobio je 27 od 50 mečeva. Posljednji put susreli su se u polufinalu Australijan opena 2020. godine kada je Srbin slavio 3:0. Najviše će se pamtiti finale Vimbldona iz 2019. godine koje je Nole dobio poslije preokreta, a imali su i nezaboravne duele u Noletovoj mladosti koje je Federer teško podnio.