Đoković je Lebron, a Federer je Džordan: Ovakvo poređenje nikada niste čuli!

Francuski košarkaš Toni Parker napravio je slikovito poređenje Novaka Đokovića i Rodžera Federera sa Lebronom i Džordanom.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i u to nema nikakve dileme. Osvajanjem Olimpijskih igara je uzeo sve moguće trofeje u svetu tenisa. Uz to ima 24 grend slem trofeja i nastavlja da se bori i da traži broj 25. Priliku za to imaće u maju na Rolan Garosu, a dok ne počne taj turnir jedan dobro poznati Francuz je pričao o njemu.