"Divim se Janiku Sineru, ali Novak Đoković je u pravu"

Severin Luti, bivši trener Rodžera Federera, pričao je o doping skandalu Janika Sinera.

Rodžer Federer je, kao što je bio i tokom igračke karijere, neutralan po pitanjima koja mogu da izazovu "škatljive" komentare. Tako je bilo i sada, pošto izbjegava da kaže ono što misli o doping skandalu Janika Sinera. Novak Đoković, za razliku od njega, nema problem da direktno kaže ono što misli.

Dok je Federer "neutralan kao Švajcarska", njegov bivši trener i dugogodišnji saradnik Severin Luti nije u takvom strahu. Rekao je ono što misli o svemu tome. Pohvalio je Italijana koji je dobio tromjesečnu suspenziju, kao i Srbina, iz različitih uglova. "Divim se Janiku mnogo, prije svega kako je mentalno iznio 2024. godinu i prve mjesece u ovoj godini, uradio je to kao pravi broj jedan. Zaslužuje poštovanje. Slažem se sa svima onima koji kažu da je ovaj cijeli slučaj daleko od dopinga, ali ne bih da komentarišem odluku institucija", rekao je Luti u intervjuu za "Korijere del Tićino".

Vidi i on da stvari ne funkcionišu kako treba i da neke stvari treba da se promijene u budućnosti. "Možda je Đoković djelimično u pravu, izrazio je sumnju o načinu na koji je vođen cijeli Sinerov slučaj. Vjerovatno ne postoje jasni propisi. Ponavljam, ne želim da ulazim u taj delikatan slučaj, posebno kada pričamo o kremama, tabletama protiv bolova. Želio bih u tome da spomenem samog Rodžera Federera koji je tokom cijele karijere uvijek obraćao dosta pažnje na sve te lijekove, ali čak i najmanja greška u tome može skupo da košta."

Šta je to Đoković rekao?

Kada je objavljeno da je Siner sklopio dogovor sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA) i da će da pauzira samo tri mjeseca iako je dva puta pao na doping testu na nedozvoljenu supstancu klostebol, oglasio se Đoković. Tada je jasno i glasno rekao ono šta misli. "Imamo situacije da neko kao vrhunski igrač koji može sebi da priušti najbolje advokate i može da ima pristup resursima, tako ima veću mogućnost da se izbori za bolji ishod nego neko ko to nema. Tako djeluje. WADA u svojim pravilima govori da je svaki slučaj drugačiji, da kada se otkrije da je uzrok pozitivan, imaš neko razumno vrijeme da se izjasniš u tom pitanju, da otkriješ izvor ili pozadinu odakle je to došlo. Siner je to dostavio za šest sati, zato je imao bolji tretman, a drugi nisu to uspjeli. Ne može svako to brzo da uradi. Moraju da porazgovaraju sa ljudima iz svog tima i da odgonetnu tu zagonetku šta se desilo. Postoji konsenzus među većinom igrača koji nisu srećni zbog načina na koji je odrađen cijeli proces, smatraju da nije bilo fer i da su neki bili favorizovani. Ispada da ako si vrhunski igrač, da možeš da utičeš na ishod", rekao je Novak.

Traži Novak da se naprave promjene u samom sistemu. "Siner je dobio tri mjeseca zgob propusta njegovih ljudi, ali oni su radili na Turu, tako da i to mnoge čudi. Previše je nedosljednosti među slučajevima. Zaista je sazrio trenutak da se mijenja sistem, jer je veoma nefer. Treba da imamo na umu da su i Siner i Švjontek bili broj 1 u trenutku kada su njihovi slučajevi objelodanjeni. To nije dobro za sport. Ima mnogo problema u procesima i sistemu, njih dvoje su nevini i to je to. Dok se ne dokaže suprotno, oni su nevini. Ali ima da se razgovara o načinu na koji su tretirani oni a kako drugi igrači. Tajminzi su veoma interesantni, Sinerova suspenzija se završava tačno pred turnir u Rimu, ne propušta nijedan gren slem. To su sve nagodbe koje podižu crvene zastavice i ljudi dovode u pitanje vjerodostojnost anti doping agencija", zaključio je Đoković.

