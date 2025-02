"Janik Siner je prestrogo kažnjen, tri mjeseca je mnogo"

Aneke Rune, majka Holgera Runea stala je u odbranu Janika Sinera poslije suspenzije i doping skandala.

Izvor: ROLEX DELA PENA/EPA/Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janik Siner je glavna tema u svijetu sporta, a posebno u tenisu. Iz dana u dan se pojavljuju nove informacije i izjave poslije doping skandala i tromjesečne suspenzije. Sada se oglasila i Aneke Rune, majka danskog tenisera Holgera Runea.

Za razliku od većine ljudi koji traže oštriju kaznu za Italijana, ona ga brani i smatra da je njegova suspenzija preduga. "Ako malo više pročitate o klostebolu onda možete da vidite koliko je zabrinjavajuće lako da se prenese na druge ljude od strane treće osobe. To je stvar koja najviše zabrinjava u cijelom slučaju. Samo pomislite sa koliko navijača se igrači pozdravljaju, kakve sve površine dodiruju", počela je Aneke.

Nastavila je u istom dahu. "Klostebol je proizvod koji se prepisuje u većini zemalja, igrači će postati neurotični. Moraju da se zaštite sportisti, jer može da bude još drugih supstanci koje su lako prenosive i mora da se gleda na najniži mogući limit koji je dozvoljen. Čitala sam i kako su kod nekih sportista pronašli tragove nečega što postoji u jačim alkoholnim pićima, ima i bifteka koje pojedete i ako su krave bile na steroidima onda ste vi u problemu, to se desilo nekima. Ne mogu da budu izolovani i da je du organske banane cijeli dan zato što se plaše da će test da pokaže 0.00000001 odsto traga nečega."

"Siner je prestrogo kažnjen"

Aneke Rune smatra da je tromjesečna suspenzija za Sinera prestroga i da to nije trebalo da se desi. "Moje mišljenje je da je kazna od tri mjeseca i proces koji traje godinu dana predugo. Ne znam dovoljno detalja slučaja da bih pričala o tome da li je razumno ili ne, to je već posao koji ima WADA. Čitala sam da postoji kritika sportista u zasebnim slučajevima kada do dopinga dođe slučajno i kada se neko namjerno dopinguje".

Imala je i poruku za Svjetsku antidoping agenciju (WADA). "Mislim da je i jedna od stvari na koje moraju da obrate pažnju limit vrijednosti. Na primjer mora da postoji tačno određen broj dana u kome moraju da potvrde da li postoji doping ili ne, kako bi sportisti mogli brže da nastave svoje karijere. Ne da sjede u kancelarijama godinu dana zato što je neko uradio neku analizu pogrešno zbog 0.0000001 miligram", zaključila je Aneke Rune.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)