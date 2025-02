"Novače, ja sam jedini Srbin koji navija protiv tebe": Kad je ovo rekao Đokoviću, nije znao šta ga čeka

Novak Đoković ispričao je o susretu sa jednim navijačem iz Srbije koji ne navija za njega, nego uvijek protiv. Podržavao je Rodžera Federera i iznenadio se odgovorom Đokovića kada mu je to ispričao na dječjem igralištu.

Novak Đoković ima ogroman broj navijača širom svijeta, bez obzira na to što brojni mediji uvijek pokušavaju da pokažu da nije omiljen ili još gore od toga, ali naravno - postoje i oni kojima ne odgovara iz "ovog ili onog razloga". Đoković je apsolutno svjestan toga i kako je ispričao u podkastu "Wish & Go" prije nekoliko godina, to ga uopšte ne pogađa.

Kao i sa svim ostalim stvarima u životu, prosto neki drugi imaju drugačije preferencije i to Đoković razumije, tako da mu nije čak ni iznenađenje kada čuje da neko ko je iz Srbije navija za njegove protivnike. A takve je sretao i uživo.

Baš u podkastu ispričao je zanimljivu scenu iz šetnje sa suprugom Jelenom i djecom - sinom Stefanom i kćerkom Tarom - kada je navijač očekivao njegovu burniju reakciju. Kada ga je sreo na ulici, odmah mu je rekao da "uvijek navija za Federera", ali umjesto da to kod Đokovića - kako je očekivao - izazove neku jaču emociju, iznenadio se.

"Bio sam u šetnji sa ženom i djecom, otišli smo na Savski kej, tamo smo naišli na neko igralište, vozili bicikle, našli smo ljuljaške, igrala su se djeca, pa su došli roditelji i stvorila se manja gužva. Prišao mi je jedan čovjek i rekao mi: 'Ti znaš da sam jedini čovjek u Srbiji koji navija za Federera protiv tebe?'", nasmijao se Đoković dok je prepričavao razgovor: "Reko nisam znao, mislio sam da ih ima više, ako si jedini - super. Kažem mu, kako mogu da ti pomognem da navijaš za mene? Ha-ha".

"Tako smo se našalili, kaže mi je l' mi zamjeraš, reko naravno da ne, ko sam ja da ti zamjeram? Pita me još kakav je Federer kao osoba... Stajali smo tako malo i pričali. Kaže mi da navija za Federera, da zbog voleja ne može da odoli - 'To je moj igrač'. Reko' super, ne zamjeram ti zaista. Svako preferira nekog svog igrača, komentatora i to je to", ispričao je uz osmeh Nole.

S obzirom na to da je Novak Đoković ljetos Srbiji donio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, možda je uspio da "preokrene" ovog navijača Rodžera Federera, koji je doduše i u penziji od 2022. godine.

