"Je l' vam Novak smeta jer je Srbin?": Mekinro ga je branio od Engleza, a onda postao gori od njih

Šta se promijenilo kod Džona Mekinroa, trenutno najvećeg kritičara Novaka Đokovića? Do prije nekoliko mjeseci ga je branio Amerikanac od Britanaca, a sada im se priključio.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Slavni američki teniser Džon Mekinro (66) godinama je važio za jednog od rijetkih velikana svjetskog sporta koji je otvoreno bio na strani Novaka Đokovića. Kritikovali su Đokovića brojni novinari, kolege, medijske kuće, političari, a Mekinro se nikada nije plašio da kaže šta misli.

Oduvijek je najviše simpatisao Đokovića iz "velike četvorke", pričao je da ga podsjeća na njega zbog povremenih izliva bijesa, a još draži mu je postao kada je odlučio da bude samo svoj. Baš tada su uslijedili i najveći napadi javnosti na Đokovića. Bilo je to najviše izraženo tokom čuvenog Australijan opena 2022. godine, kada je Nole deportovan, dok se vrlo neprijatna situacija ponovila i za vrijeme Vimbldona 2024.

Bez ikakvog razloga, Đoković je bio na meti navijača na Vimbldonu koji su ga izviždali, poslije čega je stao pred mikrofon i rekao čuveno "Lakuuuuu noć". Tek tada je krenula gotovo kampanja u britanskim medijima koji su u stotine tekstova kritikovali potez Đokovića i kako je smeo bilo šta da kaže njima - Englezima.

Zašto je Mekinro branio Đokovića?

Novak Djokovic wins in straight sets vs Holger Rune at#Wimbledonand says he felt "disrespected" from some of the fans!!



[MUST LISTEN!!]pic.twitter.com/ctyn0Oqkcu — robertmarawa (@robertmarawa)July 8, 2024



Ukratko - zato što je Đoković bio u pravu. Navijači na Centralnom terenu Vimbldona iskoristili su priliku da zvižde Đokoviću i da se "kriju" iza povika Holgeru Runeu, što je srpski teniser prozreo. Iako je bio dio navijača koji je skandirao "Ruune", zapravo je dobar dio njih vikao i "uuuu", što ga je iziritiralo.

Britanski mediji su u "odbrani Vimbldona" optužili Đokovića da mu se sve to učinilo, a onda je Mekinro na Bi-Bi-Siju rekao da je u pravu: "Odlično urađeno...", rekao je Mekinro i objasnio zašto to kaže: "Bori se protiv toga kroz čitavu karijeru. Da, on se hrani negativnom energijom i da, jeste tačno da sam nekad ja to ublažavao, ali sam u svakom slučaju mrzio što se to događa. Da li hoćeš da ljudi navijaju protiv tebe, da se nadaju da ćeš da izgubiš, samo zato što si toliko dobar? Hoćeš da počnu da navijaju za drugog tipa bez ijednog drugog razloga osim onog da si previše dobar?".

"Novak je kao Dart Vejder. Postoje dva igrača kod kojih smo vidjeli najveću klasu u tenisu ikad, to su Rafael Nadal i Rodžer Federer. Ko može da se poredi sa njima u smislu doprinosa tenisu i načina na koji ih ljudi vole? Niko to ne može! A, onda se pojavi ovaj momak, Novak Đoković, i ima 'žicu' da razbije tu žurku. Sada kao da postavlja pitanje: 'A, da mene malo poštujete?".

Novinarka mu je rekla da su navijači "bili za autsajdera", a ne protiv Đokovića, na šta je Mekinro podsjetio da ovo nije prvi primjer gdje je na meti navijača. Istovremeno, upitao je da li je zato što je Srbin: "I zašto se to događa? Šta je uradio tako loše? Recite bilo šta. Šta je problem, da li to što on toliko želi da pobijedi? Problem je to što se takmiči kao i svi drugi ili isto kao bilo ko ko je ikad stao na teniski teren? Prosto, ne shvatam zašto. Da li je u pitanju njegov izgled ili to odakle je?".

Zašto je Mekinro sada napao Novaka?

Za razliku od situacije na Vimbldonu, Džon Mekinro je prvi koji je napao Đokovića na Australijan openu. Kada je Nole osjetio da ima problem protiv Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu, i zatražio medicinski tajm-aut, Mekinro je "upozorio" mladog Španca da se pazi. Insiniuirao je da Nole lažira povredu.

The moment Novak Djokovic injury happened and John McEnroe subsequent comments.pic.twitter.com/35HEJZIt1U — asud (@asud683385)February 14, 2025



"Ovo nije prvi put da vidimo ovu taktiku, neka se Alkaraz ne zavara", rekao je Mekinro koji ni poslije meča nije odustajao od ove teorije koja se pokazala kao netačna.

Zbog povrede zadnje lože, Novak Đoković morao je da preda polufinale Aleksanderu Zverevu.

Da li je Novak prozvao Mekinroa?

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there.pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole)January 25, 2025



S obzirom da je Đoković ostao bez učešća u finalu Australijan opena zbog povrede, morao je da se obračuna sa "ekspertima" koji su ga optuživali da je sve lažirao. Nije direktno prozvao Mekinroa kada je okačio rendgenski snimak povrede, ali je jasno da je baš na njega mislio. Ali i neke druge legende kao što je recimo Adrijano Panata...

"Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da prosto odreagujem", rekao je Đoković poslije oporavka u Dohi.

Od tada, Mekinro više nije pričao o Novaku Đokoviću, a baš sljedeće nedjelje ćemo ga možda čuti za vrijeme Indijan Velsa na kome učestvuje najbolji teniser svih vremena. Možda padne izvinjenje ili oproštaj?