"Novak ima probleme sa Jelenom, zato se muči na terenu": Ovu sramotnu izjavu Amerikancu nikada neće oprostiti

Novak Đoković zauvijek će pamtiti ovu sramotnu izjavu Džona Mekinroa.

Izvor: YouTube/Youth Inc./MN Press

Novak Đoković nedavno je zapušio usta Džonu Mekinrou i svim "ekspertima" koji su ga prozivali zbog povrede na Australijan openu. Tada je najbolji teniser svih vremena morao da preda meč Saši Zverevu u polufinalu jer je imao rupturu mišića i nije mogao da pruži veći otpor.

Mekinro je u posljednje vrijeme češće branio Srbina nego što ga je napadao, ali izgleda da su se stvari promijenile. Postoji i jedna njegova izjava koju mu srpski as vjerovatno nikada neće oprostiti. Bilo je to 2017. godine kada se Nole zbog velikih problema sa povredom lakta mučio i bilježio loše rezultate. Tada mu je trener bio Andre Agasi. Na Vimbldonu je predao meč u četvrtfinalu Tomašu Berdihu baš zbog povrede lakta.

Prije svega toga je Džon izgovorio nešto sramotno. "Novak ima privatne probleme. Prva osoba na koju pomislim uz Novaka nije teniser, već golfer Tajger Vuds. On je imao probleme sa svojom suprugom i onda je sve otišlo nizbrdo, nikad nije uspio da se vrati na taj nivo. Zato sada svi počinjemo da se pitamo 'Stani malo, da li je to moguće i sa njim, sa Đokovićem'", rekao je Mekinro tada.

Kako mu je Đoković odgovorio?

Očekivano, nedugo poslije tih izjava je upravo Đoković upitan za te komentare i kako on na sve to gleda. Tada Srbin nije htio da ulazi u "klinč" sa Amerikancem, već je dao drugačiji odgovor kako bi smirio strasti.

"On je poznat po takvim izjavama i ne zanima ga da bude politički korektan, kaže ono šta mu je na umu. On ima pravo da kaže šta hoće, ali ne moram da se slažem sa njim, ima svoja prava da iskaže svoje mišljenje. Zaista ne znam na čemu bazira svoje priče. Možda je samo htio da napravi neko poređenje, ne znam, nisam siguran."

Novak je tada mislio da je možda nešto drugo razlog za to. "Kada sam se zagrijavao za svoj meč na Centralnom terenu on je pričao pred kamerama. Jedan moj servis ga je pogodio. Možda je zbog toga, možda je mislio da se ne šalim i da sam ga gađao. Ne znam. Mislim da nije imao nikakve loše namjere prema meni", poručio je Đoković.

Izmišljotine i na Australijan openu

Mekinro je i nedavno na Australijan openu dao jednu nepromišljenu izjavu. Bilo je to u momentima kada je Đoković pokušavao na sve načine da igra u polufinalu protiv Saše, ali jednostavno je bio daleko od svog najvišeg nivoa.

"Đoković je promašio volej set loptu i niko na stadionu ni u najluđim snovoma, uključujući Endija Mareja i cijeli Novakov tim nije to očekivao... Pa, vidjeli ste mu ženu, bila je šokirana, šteta je zaista. Niko nije očekivao. Ne želite ovo da vidite u sportu. U drugim sportovima mogu da vas zamijene, ali u tenisu ne možete", dodao je Amerikanac koji nije odustajao od ideje da je Novak samo u trenutku prelomio da ne može da igra.

Baš to je bio razlog zbog kog je Đoković javno, na društvenim mrežama, objavio snimak svoje povrede i magnetnu rezonancu da svi mogu da vide da je u pitanju ruptura.

"Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da prosto odreagujem", poručio je Novak.