Gorana Ivaniševića pitali da li je Novak najveći ikada: "Ljudi, pa ta debata je odavno završena"

Hrvatski teniser i trener Goran Ivanišević nema nikakvu dilemu ko je najveći teniser svih vremena - između Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic by PsnewZ / Profimedia

Ko je najveći teniser svih vremena? Oko ovog pitanja ne bi trebalo da bude dileme, posebno od kada je Novak Đoković ljetos oko svog vrata stavio olimpijsko zlato, međutim i dalje ima mnogih koji protežiraju tezu da su ispred njega Rodžer Federer, pa i Rafael Nadal.

Teško je to dokazati, posebno jer su na strani Novaka Đoković svi argumenti; osvojio je najviše grend slemova (24), najviše mastersa (40), najviše sedmica proveo ja na vrhu ATP liste (428 sedmica), dok takođe ima i bolji međusobni skor protiv svojih najvećih rivala. Zbog toga ni legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević, nekadašnji Noletov trener, nema nikakvu dilemu o tome ko je najveći teniser svih vremena.

I nema to nikakve veze što je sa "naših prostora", niti što je pet godina radio sa Đokovićem, odluku je doneo na osnovu jasno dostupnih argumenata kojih bi i drugi morali da se drže.

Zašto je Đoković najveći za Ivaniševića?

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Ivanišević je još 2021. godine odlučio kada je Novak Đoković pobijedio Matea Beretinija u finalu Vimbldona, što mu je bio 20. grend slem u karijeri. U tom trenutku, sva trojica - Rafa, Rodžer i Nole - imali su po 20 grend slemova, a "Zec" ja bez ikakve dileme rekao šta mu je na umu.

"Za mene je [debata] odavno završena", nasmijao se Ivanišević koji je jasno bio na Noletovoj strani: "To je jednostavno pitanje toga koga više volite. Između ove trojice, imamo 60 grend slem titula. To je nevjerovatno. Možda vam se više sviđaju Nadal ili Federer, možda neko drugi. Za mene, ne zato što sam ovdje, već i prije nego što sam bio član tima - Novak Đoković je zaista bio najbolji...".

"Ali za mene je Novak najveći ikada, biće najbolji, on je najveći. O tome ne moram ni da raspravljam", dodao je Ivanišević.

Rekao je hrvatski trener i da je Nole jedini koji može da osvoji "četiri zaredom" u istoj godini i da bi sve bilo riješeno ako bi došao do titule i na US Openu, ali iako je izgubio od Danila Medvedeva - to ništa nije promijenilo.

Od tada je Nadal osvojio dvije grend slem titule, a Đoković još četiri i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Zašto su se rastali Novak i Ivanišević?

Izvor: EPA-EFE/DEAN LEWINS

Ivanišević je postao trener Novaka Đokovića 2019. godine i zajedno sa njim osvojio je devet grend slem titula, ali su odlučili da se rastanu u februaru 2024. godine nakon neuspeha na Australijan openu, pa na turneji u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je blilo raznih priča oko svađe, ali zapravo je jedini razlog - zasićenje.

"Goran i ja smo odlučili da prestanemo da sarađujemo prije nekoliko dana. Naša hemija na terenu je imala uspone i padove, ali naše prijateljstvo je čvrsto kao kamen. Šta više, ponosan sam da kažem, nisam siguran da i on, da osim što smo zajedno osvajali turnire, isto smo imali i bitku u Parkiziju.. Godinama. I taj turnir se nikad ne završava", napisao je Nole svom treneru i nije ostavio prostora za bilo kakva druga tumačenja.

Da li bi Ivanišević opet trenirao Novaka? "Nema tu vraćanja na staro. On ima svoj put, zna, ima sve u glavi. Ne bi bio ovo što jeste i ne bi uradio sve to što je uspio. Nikada nisam za vraćanje na staro", rekao je Hrvat za MONDO prošle godine.