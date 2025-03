"Novak Đoković nije ni u najbolja tri": Nudio se da mu bude trener, pa ga sad udarila sujeta

Patrik Muratoglu uoči početka Indijan Velsa procenjuje da Novak Đoković nije u top 3 favorita za osvajanje titule.

Novak Đoković počinje ove nedjelje učešće na prvom mastersu sezone - čuvenom Indijan Velsu - i čini se da niko ne vjeruje u njega. Dobio je težak žrijeb, dolazi na turnir poslije povrede na Australijan openu i ne tako dobrog izdanja u Dohi, ali kao da su svi zaboravili da se radi o najboljem svih vremena.

Tako mnogi sumnjaju da će doći do rekordne šeste titule i prve od 2016. godine, pošto od podizanja posljednjeg trofeja nije uspio da prođe niti jednom u četvrtfinale. I ne samo da mnogi ne vjeruju da je to slučajnost, nego su skloni i da potcijenjuju.

Tako je čuveni teniski trener Patrik Muratoglu otpisao Novaka Đokovića i ne vidi ga ni među trojicom kandidata za titulu.

Šta je Muratoglu rekao o Đokoviću?

U snimku koji je podijelio na Instagramu, slavni Patrik Muratoglu je precizirao da su za njega najveći favoriti Karlos Alkaraz, Saša Zverev i Tejlor Fric, dok su mu mu, kao potencijalna iznenađenja, tu još i talentovani Tomaš Mahač i Ben Šelton. Dakle, vjeruje da svi oni imaju veće šanse od Đokovića, najvećeg šampiona Indijan Velsa.

"Pošto nema Janika Sinera, mnogo igrača ima dobru šansu da osvoji Indijan Vels ove godine. Dvojica su prilično očigledni - to su Karlos Alkaraz, koji je pobijedio prošle godine i trenutno je treći na svijetu i ponovo dolazi u formu. Zverev, broj dva, sve je jači i jači. Mislimo da može da osvoji bilo koji masters. Treći izbor nije tako lak. Rekao bih Tejlor Fric. Njegov sve bolji rang, činjenica da je već osvajao ovaj turnir i to što igra u SAD... Znamo da su američki igrači vrlo opasni na svom terenu. Zato bih rekao da će biti veoma neizvjesno", poručio je Muratoglu.

"Imam dva autsajdera na umu. Prvi je Šelton - mislim da može da igra nevjerovatan tenis. Mislim da mu uslovi takođe odgovaraju. Loptica u Indijan Velsu odskače veoma visoko, a sa njegovim servisom biće veoma nezgodan za protivnike. Drugi je još Tomaš Mahač, koji je upravo osvojio UTS (i posebno ATP 500 u Akapulku). Mislim, ovaj momak je igrao nevjerovatno dobro posljednjih nekoliko mjeseci. Može da napravi nešto veliko", dodao je on.

Zašto se Muratoglu onda nudio Đokoviću?

Prije nego što je Novak Đoković angažovao Endija Mareja, koji će biti uz njega i na turneji u SAD na mastersima Indijan Vels i Majami, Patrik Muratoglu je otvoreno rekao da bi volio da ga trenira. Sigurno je to stiglo i do Đokovića, ali nije ni u jednom trenutku pregovarao sa bivšim trenerom Serene Vilijams, Hoglera Runea i drugih poznatih tenisera.

"Ono što mislim da je mogao Novak Đoković bolje da uradi, što je teško reći jer je najbolji svih vremena, ponekad osjećam da nije dovoljno agresivan u svojoj igri...", rekao je Muratoglu valjda misleći da to može da popravi ako ga Nole angažuje: "Novak je onda vjerovatno momak koji je pokrivao teren na najbolji mogući način, ne samo zbog pokreta, već i zbog činjenice da je, krećući se veoma visokim tempom u stranu, znao da udari kontru".

S kim Novak igra u Indijan Velsu?

Novak Đoković

U dosadašnjoj karijeri Novak Đoković osvojio je Indijan vels ukupno pet puta, ali posljednji put 2016. Prije toga je to da uradio 2008. protiv Mardija Fiša, pa 2011. u duelu sa Rafaelom Nadalom, da bi het-trik upisao od 2014. do 2016. i to dva puta zaredom protiv Rodžera Federera, pa Miloša Raonića. Vidjećemo da li će sada i do šestog...

