Najveća opasnost po Novaka više nisu protivnici: Ove riječi Britanca cijeli svijet mora da čuje

Najveći protivnik Novaka Đokovića nisu drugi teniseri koji igraju protiv njega, ističe Markus Bakland.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće tokom proljećnog dijela sezone dva turnira na američkom betonu, a Indijan Vels i Majami biće prilika za dobre rezultate i osvajanje velikog broja bodova neophodnih za skok na ATP listi. Novak je najavio da će ove sezone igrati više turnira nego prethodne kako bi pokušao da ostane u vrhu, iako je jasno da su mu u ovoj fazi karijere jedini cilj trofeji na grend slem turnirima.

Tokom 2024. godine Novak Đoković nije osvojio turnir, osim Olimpijskih igara koje su mu bile apsolutni prioritet. Zbog toga ima onih koji su ga "precrtali", ali ima onih koji smatraju da ga još ne treba potpuno otpisati iz borbe za neki od četiri najveća pehara. Teniski novinar Markus Bakland smatra da će Đoković imati još šansi, ali da njegovi najveći protivnici više nisu na terenu.

Zapravo, teniski analitičar ističe da je Đoković najveći protivnik sada njegovo tijelo - prošle godine je imao operaciju zbog povrede na Rolan Garosu i brzo se vratio, a ove godine je predao polufinale Australijan opena zbog povrede koju je kasnije pojasnio čitavom svijetu. Jasno je, zbog godina Novaku je sve teže da se izbori sa naporima koji ga čekaju na svakom velikom takmičenju.

"Sve će zavisiti od njegove kondicije“, počeo je Bakland razgovor za Tennis365 i dodao: "Prije neki dan sam vidio njegove slike kako šepa, tako da ne znamo u potpunosti koliko je on spreman fizički pred Indijan Vels. Tu su jedan ili dva znaka pitanja. Novak je skoro nadčovjek, ali ne može da traje vječno i odjednom mu je postalo malo teže da radi ono što želi. Teško je pronaći svoj najbolji rezultat ako vam tijelo to ne dozvoljava. Dajte mu bar pristojan žrijeb i sa njegovim iskustvom očigledno će imati priliku da izazove bilo koga kada je u najboljoj formi, ali postaje sve teže".

Vidi opis Najveća opasnost po Novaka više nisu protivnici: Ove riječi Britanca cijeli svijet mora da čuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ako ga zdravlje posluži..."

Prisjeća se Bakland da je i trener Novaka Đokovića pri kraju karijere odbijao da se preda. Endi Marej je nakon teških operacija uspio da se vrati na teren i zabilježi nekoliko odličnih rezultata, kada su ga svi otpisali i kada je mnogo logičnija odluka bila da završi karijeru i posveti se nečem drugom - recimo, trenerskom poslu.

"Isto je i sa Marejem jer nikada ne želite da otpišete ove velike šampione dok ne daju sve do poslednjeg atoma snage da ožive svoje slavne dane, jer ovi momci vole da dokazuju ljudima da nisu u pravu. Učiniće sve što može da bude u formi i dođe na Rolan Garos i Vimbldon. Uz povoljan žrijeb i ako ga tijelo ne iznevjeri, naravno da ima šanse", istakao je Bakland.

Novak Đoković i Endi Marej su dvojica od četvorice tenisera koji su obilježili najbolju eru u istoriji ovog sporta. Zbog toga Bakland smatra da srpski teniser, kao poslednji predstavnik te generacije, treba da dobije i znatno više priznanja od teniskih navijača. Po njegovim riječima, publika na stadionima ponekad pretjeruje kada se nakači na Novaka!

"Moramo da uživamo u činjenici da je Đoković još uvijek tu", rekao je Bakland i dodao:

"Imao sam toliko sreće tokom svog vremena u Skaj Sportsu i ranim fazama u Amazonu da sam svake nedjelje gledao Federera, Nadala, Đokovića i Mareja kako nastupaju na tako visokom nivou. Mislili smo da će to trajati zauvijek jer su svi bili tako dobri i počeli su da dominiraju sportom dugo, dugo vremena. Sada je Đoković jedini ostao i moramo ga sve više poštovati. Volio bih da ga vidim da to radi još jednom. Što se tiče reakcije publike na Đokovića u Melburnu. Pa, vidjeli smo to ranije i ponovilo se. Publika u Australiji može biti malo previše uzbuđena. Takođe, kada su platili mnogo novca i ne dobijaju meč koji su željeli, možete razumjeti njihovo razočaranje, ali to nije bio izgovor za izviždanje velikog šampiona".

Vidi opis Najveća opasnost po Novaka više nisu protivnici: Ove riječi Britanca cijeli svijet mora da čuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TORSTEN BLACKWOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: GREG WOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nada se teniski analitičar da su oni koji su zviždali povređenom Novaku Đokoviću razmislili o svom ponašanju.

"Volio bih da mislim da 90 odsto onih koji su ga izviždali žale zbog toga, ali mi imamo ovaj tribalizam u našem sportu i ako niste navijač Đokovića, to može da inspiriše neke ljude da izraze svoju ljutnju na njega kada uradi nešto što ne odobravaju", ističe poznati teniski novinar Markus Bakland.

Nemamo još mnogo godina u kojima će se Novak Đoković boriti protiv najboljih tenisera svijeta, pa u svakom meču treba uživati. Markus to i radi, a posebno mu je drago da gleda saradnju srpskog tenisera i njegovog nekadašnjeg rivala iz Škotske.

"Nastavlja se uzbuđenje zbog trenerske kombinacije igrača Đokovića i trenera Mareja. To je bilo fascinantno gledati na Australijan openu“, dodao je on.

"Ne znamo na koje događaje će Endi ići, ali biće sjajno vidjeti kako će se to razvijati", rekao je Novak, a znamo da ćemo Endija Mareja u timu Novaka Đokovića gledati na oba turnira u SAD. Prvo se igra Indijan Vels, pa Majami.

Vidi opis Najveća opasnost po Novaka više nisu protivnici: Ove riječi Britanca cijeli svijet mora da čuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 14 / 14

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!