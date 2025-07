"Ne, ne, nisam ja to rekla": Sabalenka viknula i pobunila se kad je čula bezobrazno pitanje novinarke

Arina Sabalenka nije htjela da neko pomisli da ima nešto protiv Laure Sigmund, pa je prekinula pitanje novinarke na terenu.

Arina Sabalenka se pošteno namučila da prođe u polufinale Vimbldona. Morala je da igra skoro tri sata protiv njemačke veteranke Laure Sigmund, a onda je nakon preokreta pobijedila 4:6, 6:2, 6:4. Nakon meča u kome smo vidjeli nevjerovatan tenis i veliku napetost morala je da se brani Bjeloruskinja od tendencioznih pitanja.

"Rekla si prije meča da Laura ima igru koja te nervira...", započela je voditeljka programa poslije meča, a odmah je Arina digla glas. Počela je da maše glavom i vrti prstom kako bi prekinula ovo.

"Ne,ne, ne nisam ja to rekla. Nisam ja to rekla da ona ima neprijatnu igru, to je ona rekla. Ona je zaista pametna, kada igrate protiv nje znate da morate da igrate za svaki poen. Morate da radite sve, ja sam se trudila da joj ne dam tu energiju iako sam bila malo lošija u nekim poenima", rekla je Sabalenka kojoj je bilo stalo da joj ne stavljaju reći u usta.

"Moram da razmislim o ovome"

Sabalenka je izgubila prvi set, a onda je u drugom dominirala, da bi i u trećem Laura Sigmund uspjela da prva dođe do brejka. Ipak u posljednji čast je Sabalenka prvo izjednačila, a potom i uspjela da dođe do brejka za pobjedu.

"Bio je zaista težak zadatak. Moram malo da se odmorim, ohladim i razmislim dobro o ovom meču. Razmišljala sam o povratnoj karti poslije prvog seta, mislila sam da se vraćam kući. Zaista sam srećna što sam uspjela nekako da se vratim u meč. Hvala vam ljudi jer je atmosfera bila nevjerovatna. Ne znate koliko ste mi pomogli da ostanem u meču. Jako je teško, ali je sa druge strane zaista prelepo. Sve je u balansu. Morate da radite mnogo, ali morate da uživate i to nam pomaže da radimo u ovim bitkama", rekla je ona.

Sa kim je igrala,i sa kim će igrati?

Sljedeća rivalka najboljoj teniserki sveta biće pobednica duela Anastasije Pavličenkove i Amande Anisimove, a pobedila je Lauru Sigmund koja je sa 37 godina napravila uspeh karijere. Iskusna Nemica koja je nekada bila 27. na svetu sada je van prvih 100, a ovo joj je najbolji rezultat u karijeri. Igrala je i četvrfinale Rolan Garosa 2020. godine, a sada će se vratiti u tenisku elitu.