"Zmajevi" poraženi u Cazinu od Gruzije: Evropsko prvenstvo sve dalje

Rukometaši Gruzije slavili u Cazinu.

Izvor: Promo/RS BiH

Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su bolan poraz u Cazinu. U okviru 4. kola za odlazak na Evropksko prvenstvo, „zmajevi“ su doživjeli poraz od Gruzije rezultatom 20:22.

Poraz je ovo kojim su izabranici Damira Doborca sebi znatno udaljili šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.

BIH – GRUZIJA 20:22 (10:12)

Nakon nekoliko promašaja na otvaranju, kao i promašaja Nedima Hadžića sa sedam metara, doskorašnji rukometaš Borca na isteku trećeg minuta prvi postiže pogodak na večerašnjoj utakmici.

Reprezentacija BiH doživjela je veliki peh u 12. minutu kada se, jedini lijevi bek u timu Damira Doborca, Adi Mehmedćehajić požrtvovano bacio na jednu loptu i sudirao se glavama sa Arsenašvilijem nakon čega je reprezentativcu BiH pukla arkada te mu je ukazivana dugotrajna pomoć. On do kraja nije ulazio u igru.

Gruzija je prvi put povela u 14. minutu kada je pogodio Orjonikidze (4:5). Kao i u prvoj utakmici igralo se dosta tvrdo te nijedna ekipa nije uspjela stići do dva gola prednosti do samog finiša prvog poluvremena, iako su „zmajevi“ imali nekoliko prilika da to učine.

Ipak do kraja prvog dijela uspjeli su to gosti kada je u 29. minutu pogodio Dikaminja za 10:12, što je ujedno bio i konačan rezultat prvog dijela.

Gruzija drugo poluvrijeme otvara golom te stiže do +3. Uzvratili su „zmajevi“ sa dva vezana gola, da bi gosti odgovorili istom mjerom i vratili se na tri gola prednost (12:15).

Pri tom rezultatu gosti su ostali sa igračem manje, ali bh. reprezentativci to nisu uspjeli iskoristiti.

Šest minuta trajao je „post“, koji je prekinuo Senjamin Burić u 41. minutu (13:15). Na 15 minuta do kraja Gruzija je povela prvi put sa četiri gola rezlike (14:18).

Imali su gosti i pet golova prednosti da bi na nešto manje od tri minuta do kraja „zmajevi“ uspjeli smanjiti na dva gola zaostatka (18:20). Odbranili su se „zmajevi“ u narednom napadu nakon čega Grgić smanjuje na pogodak zaostatka.

Ipak, pogodio je Dikaminja za 19:21, a onda i Luka Perić. Kada je na 30 sekundi prije kraja Orjonikidze pogodio postalo je jasno da "zmajevi" neće uspjeti stići ni do boda.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Mislav Grgić sa šest golova dok je Mirko Alilović postigao četiri. Senjamin Burić i Luka Perić postigli su po jedan pogodak manje.

Kod gostiju najefikasniji je bio Orjonikidze sa šest, dok je Dikaminja postigao jedan gol manje.